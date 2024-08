Fábio anuncia saída de Walter Pinheiro da Secretaria de Saúde; assume em seu lugar Claudio Mitidieri

O governador Fábio Mitidieri usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira (07) e anunciou mudanças no comando da Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Ele anunciou a mudança de cargo do então secretário da Saúde, Walter Pinheiro, para comandar o Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde), ao passo que o então presidente da autarquia passará a encabeçar os trabalhos na Secretaria de Estado da Saúde (SES).

“A partir de hoje (7), Claudio Mitidieri, que estava no comando do Ipesaúde, assume a Secretaria Estadual da Saúde e Walter Pinheiro se torna o novo diretor-presidente do Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe. A troca tem intuito de renovação por meio de dois médicos e técnicos em gestão super experientes e dotados de novas ideias para continuar avançando”, escreveu o governador.

Walter Pinheiro estava à frente da SES desde o início do Governo Fábio Mitidieri. Ao deixar a pasta, Walter Pinheiro disse em suas redes sociais que “combati um bom combate, terminei a corrida, guardei a fé”.

O governador disse ainda que vê a mudança como uma ação benéfica para a gestão e o atendimento ao público. “A alternância é salutar para avançarmos ainda mais na prestação de serviços. Tenho certeza de que os dois gestores trarão bons resultados para os sergipanos”, disse.

Cláudio Mitidieri agradeceu a oportunidade, ciente do grande desafio que é comandar uma pasta tão importante para o Estado. “Meu desafio é manter tudo de bom que já está sendo feito e captar novos benefícios para a população. Tenho muito carinho pelo Ipesaúde, mas estamos prontos para alçar novos voos”, declarou.