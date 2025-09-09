Governador apresenta potencialidades energéticas de Sergipe em maior exposição mundial do setor

O governador Fábio Mitidieri participou, nesta terça-feira, 9, do primeiro dia da Gastech, maior exposição e conferência do mundo sobre gás natural, GNL, hidrogênio, tecnologias climáticas e IA no segmento de energia, realizada em Milão, na Itália. O evento reúne líderes do setor energético, formuladores de políticas e especialistas em inovação para impulsionar o progresso e transformar o futuro da energia mundialmente.

Segundo Mitidieri, a expectativa é que, como nas edições anteriores, Sergipe reafirme sua posição de destaque com relação a reservas energéticas no Brasil, sobretudo de gás natural, e atraia novos investimentos para o estado. “As maiores empresas do segmento energético estão participando desse evento e, obviamente, Sergipe tem grandes reservas e será responsável por 20% da oferta de gás do país, e não poderia ficar de fora. Nosso objetivo é dar visibilidade às oportunidades que o Estado oferece,hoje, no propósito de atrair investimentos na área de petróleo e gás, buscando ainda atrair empresas que possam consumir o gás natural do SEAP no em Sergipe”, destacou.

Fábio Mitidieri aproveitou a ocasião para dialogar com representantes do grupo Lorinvest, gestora de recursos detentora da distribuidora de gás natural GNLink, sobre novos projetos em Sergipe. Atualmente, o grupo está em fase de implantação de uma técnica ainda inovadora no Brasil, a estocagem subterrânea de gás, que se desenha como uma oportunidade crescente de mercado no país.

A estocagem permite que o gás seja armazenado quando o consumo estiver em baixa, e reaproveitado nos momentos em que a procura for maior, o que representa mais flexibilidade para o setor e menos dependência de importações de alto custo. Sergipe já possui estudos para avaliar a viabilidade de futuros projetos nesse segmento em seu território, e a expectativa da gestão estadual é que, em breve, novos investimentos possibilitem o desenvolvimento da técnica no estado.

Gastech

Em sua 53ª edição, a Gastech abordará o papel do gás natural no fornecimento de energia acessível, confiável e de baixo carbono para atender à crescente demanda global. Ao longo de quatro dias, a programação reunirá 50 mil participantes de mais de 150 países, mil expositores e mil palestrantes especialistas, conectando os principais profissionais de energia do mundo para impulsionar o ecossistema de energia sustentável do futuro.

A Cerimônia de abertura da Gastech contou com a palestra “The new energy imperative: security and resilience in a volatile global market”, evidenciando o delicado momento de aumento da demanda de energia e busca de alternativas diante de desafios do crescente consumo global.

Este é o terceiro ano consecutivo que o Governo de Sergipe participa do evento. Em 2023, a delegação sergipana compareceu à 51ª edição da programação, que ocorreu em Cingapura. Já em 2024, o evento foi sediado em Houston, nos Estados Unidos.

Foto: Secom