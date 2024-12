Governador assina ordem de serviço para início das obras do Complexo Viário Senadora Maria do Carmo

O aguardado Complexo Viário Senadora Maria do Carmo Alves, que irá modificar por completo a mobilidade urbana e promover desenvolvimento socioeconômico em Aracaju, começou a se tornar realidade nesta segunda-feira (16).

O governador Fábio Mitidieri assinou a ordem de serviço para o início das obras, que serão coordenadas pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi).

Com um investimento inicial de R$ 318.268.670,35, a obra faz parte das ações estruturantes do Programa Sergipano de Desenvolvimento Socioeconômico (Desenvolve Sergipe). A construção será de responsabilidade da empresa Constran Internacional Construções S/A, vencedora do processo licitatório, com previsão de conclusão em 2027, com possibilidade de antecipação, gerando 400 empregos diretos e cerca de mil indiretos.

“Este é um dia histórico, onde podemos dar a ordem de serviço da maior obra de infraestrutura urbana desde a construção da Ponte Aracaju-Barra Construtor João Alves. Aracaju há muito tempo precisa de investimentos na mobilidade urbana, e essa obra é fundamental. Hoje mesmo já começam as obras, para que possamos cumprir o prazo de execução. É o presente que Aracaju merece, e mais um compromisso que honramos”, disse Fábio.

Os estudos de solo devem durar 30 dias, e ao mesmo tempo será feita a construção do canteiro de obras, que ficará instalado em frente à sede da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), na Avenida Beira Mar. A obra estará interligada à futura nova ponte Aracaju-Barra dos Coqueiros, que está em fase de análise.

O presidente da Constran Internacional Construções, José Roberto Maluf, ressaltou positivamente esta organização. “É uma obra longa e complexa, mas irá trazer muitos benefícios. Para nós é uma grande honra fazer parte desse momento. São obras que se interligam, e o planejamento prévio feito pelo Governo do Estado nos ajuda muito”.

A obra

O Complexo Viário Senadora Maria do Carmo Alves promoverá uma grande transformação na mobilidade da capital sergipana. Está prevista a construção de duas Obras de Artes Especiais (OAEs): um viaduto com extensão aproximada de 180 metros, na interseção da Avenida Tancredo Neves com a Avenida Beira Mar; e uma ponte estaiada de 360 metros, interligando a Avenida Tancredo Neves ao Bairro Coroa do Meio.

O projeto considerou ainda uma extensão aproximada de 2,34 km de ciclovias ao longo das avenidas Tancredo Neves, Projetada, Beira Mar e Delmiro Gouveia. Também está prevista a contratação dos serviços viários complementares de terraplenagem, pavimentação, drenagem e sinalização. Com isso, o projeto possui extensão total aproximada de 4,80 km.

O secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Luiz Roberto Dantas, destacou os benefícios trazidos pela nova obra. “O complexo muda toda a característica dessa região, principalmente no aspecto de mobilidade. Serão diversas melhorias, fazendo a população chegar mais rápido à Atalaia. Lá está nossa rede hoteleira, então isso também ajuda o turismo”, lembrou.

O dispositivo de assinatura contou com a presença de diversos secretários de Estado e autoridades de Aracaju e de Sergipe. O atual prefeito da capital, Edvaldo Nogueira, falou sobre a felicidade com a nova obra e a parceria com a gestão estadual. “Hoje é um dos dias que carrego com mais alegria como prefeito. Essa obra, além de melhorar a mobilidade, é uma obra de arte. Ela também prepara nossa cidade para o futuro. É algo visionário, de um governador que deixa sua marca às futuras gerações. A parceria da Prefeitura de Aracaju com o Governo do Estado fez nossa cidade se desenvolver, e a obra reforça essa união que faz a força”, pontuou.

A obra é mais uma que faz parte das diversas ações de desenvolvimento urbano e infraestrutura por parte do Governo do Estado. Desde o início da gestão, em janeiro de 2023, grandes investimentos foram realizados: aproximadamente R$ 535 milhões em reestruturação de rodovias, além de 1.095.045,86 metros quadrados (m²) de pavimentação asfáltica, e cerca de R$ 1 bilhão de investimentos na malha viária estadual com o programa Pró-Rodovias. Já em relação à Sedurbi, foram 40 intervenções em 19 municípios, que ao total somam pouco mais de R$ 656 milhões.

Homenagem

O novo complexo viário leva o nome da senadora Maria do Carmo Alves, ex-primeira-dama de Aracaju e de Sergipe. Ela foi senadora pelo estado por três mandatos consecutivos, entre 1999 e 2023, e marcou a história política sergipana. “A senadora Maria do Carmo é uma das mulheres mais respeitadas e queridas de nossa história, e eternizar seu nome aqui é mais do que justo, sendo ela um grande orgulho para nós”, ressaltou o governador Fábio Mitidieri.

Filha da homenageada, Ana Alves esteve presente e exaltou a lembrança. “É um momento de muita emoção. Maria fez muito por Sergipe, praticando e recebendo o amor. Quero agradecer ao governo pela homenagem a uma mulher que foi exemplo para todos que estão aqui”.

