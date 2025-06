Governador assina ordens de serviço e adesão ao Garantia-Safra para Feira Nova, ‘Sergipe é aqui’

O programa itinerante ‘Sergipe é aqui’, iniciativa do Governo do Estado coordenada pela Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc), que leva todos os serviços da gestão aos 75 municípios sergipanos, esteve nesta sexta-feira, 6, em Feira Nova, para a sua 49ª edição. No evento, que ocorreu no entorno do Centro de Excelência de Educação em Tempo Integral Maria Montessori, além dos mais de 160 serviços ofertados para a população, o governador Fábio Mitidieri autorizou mais investimentos para a cidade, que foi a capital sergipana por um dia.

Foram assinadas autorizações para execução de 10.000 metros quadrados de pavimentação granítica e asfáltica em diversas ruas do município. Além disso, foi assinada a adesão ao programa ‘Garantia-Safra’, reafirmando a parceria entre Estado e município para continuidade do benefício no ano agrícola 2024-2025. O ‘Garantia-Safra’ é uma ação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), coordenado em Sergipe pela Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), que funciona como um seguro destinado às famílias de agricultores de baixa renda que vivem em municípios do semiárido. Ele garante uma renda mínima aos agricultores que venham a perder pelo menos 50% das lavouras de mandioca, milho, feijão, arroz ou algodão devido à seca ou excesso de chuva.

“Esse é o maior programa do nosso governo, que traz mais de 160 serviços, mobiliza toda a nossa estrutura, com média superior a 4 mil atendimentos por edição. Tem Carreta da saúde da mulher, do homem, Castramóvel, Detran, Defensoria Pública, Deso, Iguá, Sebrae, toda a estrutura à disposição. Pessoas que aguardavam há mais de um ano por determinado serviço vêm e fazem na porta de casa. E pela quantidade de pessoas que ele mobiliza, você já vê o quanto mexe com a cidade. Agradeço também ao município, porque você não faz algo assim sem o apoio local”, destacou Fábio.

O prefeito de Feira Nova, Jean de Gerino, agradeceu à gestão estadual pelo apoio e ações levadas ao município. “É um dia muito importante. A gente recebe toda essa estrutura, vários serviços à disposição, com o Governo nos aproximando de todos os serviços. Feira Nova é um município carente, que precisa dessas parcerias para o desenvolvimento. É um dia muito feliz para nossa cidade, recebemos o governador, parlamentares e visitantes. A gestão faz um trabalho extraordinário, e Feira Nova está sendo contemplada com tudo isso”, afirmou.

Uma das autoridades presentes, o senador Alessandro Vieira também pontuou a força do programa itinerante como forma de contato direto com a população. “A prática de levar toda a equipe de Estado até as pessoas é altamente positiva. Você fala com as pessoas e age para resolver problemas. Parabéns ao Estado pela iniciativa”, disse ele.

Dentre os principais serviços, os de saúde estão entre os mais procurados. O prefeito de Feira Nova ressaltou a importância deles, em especial do ‘Opera Sergipe’, que ajudou a reduzir significativamente a demanda por exames da população local, e também esteve presente no ‘Sergipe é aqui’: “É importante falarmos da saúde, e aqui hoje temos o ‘Opera Sergipe’. Em relação à fila que temos hoje, são mais de 90% das cirurgias resolvidas por conta de ações como essas. É algo fundamental para nós”.

O programa do Governo do Estado tem o objetivo de aproximar a gestão do cidadão. Em razão disso, na data, aconteceu a transferência simbólica da capital para Feira Nova. Ao final, foi assinado o termo de cooperação com a cidade de Pedra Mole, que receberá a 50ª edição do ‘Sergipe é aqui’. A meta é atender todos os 75 municípios sergipanos em quatro anos de gestão.

Mais ações

Além das ações assinadas durante o ‘Sergipe é aqui’, o governador Fábio Mitidieri participou de outras ações. Junto à realização do programa itinerante, foi inaugurada a reforma da Rodoviária Elenizio Dantas de Souza. O nome do local é uma homenagem ao ex-prefeito do município, e promete resolver um problema de transporte intermunicipal na região.

“Não poderia deixar de fazer essa justa homenagem à família de Elenizio Dantas. É possível sentir a emoção de vocês nesse momento, e fazemos um reconhecimento a alguém dedicou sua vida a cuidar do próximo. Que a gente possa fazer cada vez mais obras e investimentos a esse povo maravilhoso, honrando em vida a palavra e o voto dessas pessoas. Com essa obra, os ônibus vão poder entrar aqui, acabando com essa problemática”, ressaltou o governador Fábio.

Mais cedo, ele visitou as obras do segmento da Rodovia SE-170, no trecho entre Feira Nova e Graccho Cardoso. A obra, com valor de R$ 25.720.490,20, já teve executados os serviços de drenagem, terraplanagem e 3 km com a primeira camada asfáltica aplicada.

Também como parte da programação, antes da presença em Feira Nova, a equipe visitou as obras de construção de praça no povoado Cajueiro, em Nossa Senhora das Dores, município do médio sertão. Com investimento de R$ 498.190,85, a intervenção engloba uma área de 1.568,08 m², com serviços de pavimentação em piso intertravado, adequação da praça para acessibilidade, deck de concreto, parede interativa, parque infantil, quadra esportiva, instalação elétrica, iluminação com luminárias em led; mobiliário urbano, paisagismo e pintura.

Trabalho pelo sertão

O ‘Sergipe é aqui’ em Feira Nova, além de atender as solicitações municipais levando avanço e desenvolvimento, reforça também o olhar especial que a atual gestão vem tendo pelo sertão. Desde 2023, diversas ações já foram realizadas em prol dos municípios da região. Atualmente, duas grandes obras neste sentido estão sendo conduzidas: a Adutora do Leite e a Rota do Leite.

A Adutora do Leite percorrerá um longo trajeto 108,60 km de extensão entre Canindé de São Francisco e Nossa Senhora da Glória, no alto sertão, usando a água captada pela Companhia de Desenvolvimento Regional de Sergipe (Coderse) no Rio São Francisco. A obra vai levar água e disponibilizar 22 reservatórios instalados à disposição dos criadores e seus rebanhos. Já a Rota do Leite (rodovia SE-175) na estrada do povoado Jiboia em em Gararu, tem investimento total de R$ 90 milhões, com o objetivo de contribuir para o acesso a mercados, estimular a produção da região do sertão, especialmente de leite, e beneficiar agricultores e produtores locais. O projeto também contempla toda a comunidade, ao melhorar o transporte público e facilitar o acesso a serviços de saúde e educação.

Foto: Arthur Soares