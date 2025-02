Governador autoriza R$ 7,5 milhões em investimentos para Pirambu

Após solenidade de inauguração da reforma, ampliação e climatização do Centro de Excelência Abelardo Romero Dantas e lançamento do Programa Concetados, em Lagarto, o governador Fábio Mitidieri seguiu para o município de Pirambu, onde aconteceu a 40ª edição do governo itinerante ‘Sergipe é aqui’.

Na oportunidade, Mitidieri autorizou a construção da Praça de Convivência Reinaldo Moura, a pavimentação asfáltica de cinco mil metros quadrados de ruas do município e mais 14 mil metros quadrados de pavimentação asfáltica no trecho que liga a SE-100 ao povoado Alagamar, totalizando R$ 7,5 milhões em obras na cidade.

O prefeito Guilherme Melo aproveitou a presença do governador e pleiteou a inclusão no programa Acelera dos projetos de um campo society, um ginásio de esportes, um campo de futebol no povoado Aguilhadas, a mudança da rodoviária e a construção da quarta e quinta etapas da Orla de Pirambu. “Aguardaremos o envio dos projetos e autorizamos as obras solicitadas pelo prefeito”, garantiu Mitidieri. Tão logo os projetos sejam recebido, a equipe técnica do Acelera, programa que leva desenvolvimento para o interior do estado por meio de obras de infraestrutura, deve avaliar a viabilidade das obras.

A deputada federal Yandra Moura compareceu ao evento e agradeceu as aplicações que foram feitas na cidade. “Sou aracajuana, mas fui criada em Pirambu. Fico muito feliz e muito grata ao governador do estado. Ele assinou ordens de serviço e uma delas, em especial, é uma Praça que levará o nome do meu saudoso avô, Reinaldo Moura”, reconhece.

O próximo município a receber o ‘Sergipe é aqui’ é a Barra dos Coqueiros, no dia 14 de fevereiro. “O Sergipe é aqui é um evento muito grande, que mobiliza toda estrutura governamental e precisa dessa parceria com os municípios. É uma média de quatro mil atendimentos por edição e durante todo o dia a cidade vem aqui usufruir dos benefícios ofertados. Aproveito para deixar o convite para o Verão Sergipe, que acontece na cidade neste fim de semana, com atrações musicais e programação esportiva”, declara Fábio.

Com mais de 170 serviços prestados pelas secretarias, órgãos, fundações e autarquias estaduais, Pirambu se tornou, simbolicamente, a capital de Sergipe por um dia. “Agradecemos por esses serviços que o governo nos traz. Muitas vezes a população se deslocar até Aracaju para ser atendida. Além disso, ficamos muito satisfeitos com a autorização para as obras em Pirambu que pedimos. Agora é correr para entregar os projetos e licitar o quanto antes”, declara o prefeito Guilherme Melo.

O ‘Sergipe é aqui’, coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc), é um programa de governo itinerante, cujo propósito é levar a estrutura governamental para um município e transformá-lo por um dia na capital do estado. Desde o seu lançamento, em 2023, já foram atendidas 40 cidades e o objetivo é alcançar os 75 municípios até o final de 2026. Entre os serviços mais procurados estão a emissão de carteira de identidade, consultas no Detran, exames médicos e odontológicos, orientações jurídicas e atendimentos sociais, como o cadastro no cartão CMais.

