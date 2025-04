Governador celebra 1 ano do programa Pé-de-Meia e  assina ordem de serviço pra construção de 10 creches

O governador Fábio Mitidieri e o ministro da Educação, Camilo Santana, celebram 1 ano do programa Pé-de-Meia, nesta terça-feira (08).

Na ocasião, será assinado contrato de 6 mil alunos da rede estadual do programa Estudante Monitor e ordem de serviço para a construção de 10 creches do Programa de Apoio aos Municípios para a Expansão da Educação Infantil (Ameei), além de obras do PAC na educação.

O ministro de Estado da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo também está presente.

Ameei

O Ameei integra a política estadual da primeira infância (Ser Criança), da Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (Seasic). Tem como foco atender à crescente demanda por uma educação inclusiva e de qualidade, com a construção de 75 creches-escolas, promovendo um impacto positivo para as crianças e suas famílias. Com um investimento de R$ 5,1 milhões em infraestrutura e R$ 300 mil em mobiliário, as creches do tipo 1 terão capacidade para atender a 216 crianças. Já as creches do tipo 2, com R$ 3,2 milhões para obras e R$ 200 mil para mobiliário, atenderão até 158 crianças.

Foto ASN