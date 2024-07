Governador convida para celebração pelo término da obra do Gasoduto

O governador do Estado, Fábio Mitidieri, e o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, Valmor Barbosa, convidam para o evento de celebração do Projeto de Conexão do Terminal de GNL e Complexo Termelétrico da Eneva à Rede de Transporte de Gás Natural da Transportadora Associada de Gás (TAG).

O evento acontece nessa terça-feira, 23, no Teatro Tobias Barreto, a partir das 10h. Estava prevista a participação do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, mas o mesmo só desembarcará em Aracaju à tarde, por motivos de agenda.

A programação é organizada pela TAG, com o apoio do Governo de Sergipe e da Sedetec. A obra, que integra o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), representa mais um importante avanço no processo de abertura e expansão do mercado de gás natural no Brasil, viabilizando o acesso de uma importante fonte de suprimento à demanda nacional do energético.

O gasoduto, que tem 25 km de extensão, cruza os municípios de Rosário do Catete, Santo Amaro das Brotas e Barra dos Coqueiros, e possui capacidade para transportar 14 milhões de m³/de gás. O empreendimento conta com o apoio do Governo de Sergipe, que ofertou incentivos fiscais para a aquisição dos 2.400 tubos que integram o projeto de interligação.

Serviço:

O quê: celebração pelo término da obra do Gasoduto TAG

Quando: 23 de julho de 2024 – às 10h

Onde: Teatro Tobias Barreto – Av. Pres. Tancredo Neves, 2209 – Inácio Barbosa, Aracaju – SE

Por Edjane Oliveira