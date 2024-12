Governador de Sergipe anuncia concursos para auditor fiscal tributário e Sistema Único de Assistência Social; ao todo serão 100 novas vagas

O governador Fábio Mitidieri anunciou nem suas redes sociais neste sábado (07), dois novos concursos públicos para o estado.

O governador informou que serão 10 vagas para Auditor Fiscal Tributário e 90 vagas para o SUAS, distribuídas entre assistente social, engenheiro agrônomo, nutricionista, pedagogo, psicólogo e tradutor de libras.

A previsão é que o edital para as vagas do Sistema Único de Assistência Social seja divulgado no dia 15 de janeiro, e a banca será a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Outros detalhes sobre o edital para o concurso de Auditor Fiscal Tributário ainda deverão ser divulgados.