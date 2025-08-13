Fábio defende políticas de financiamento efetivas para ampliar desenvolvimento sustentável no país

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, levou à XVII Reunião do Fórum Nacional de Governadores, nesta quarta-feira, 13, em Belém, no Pará, a contribuição de Sergipe nas discussões sobre a agenda climática que deverá ser pontuada na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30). O encontro reuniu representantes de 22 estados brasileiros e teve a participação do presidente da Comissão Nacional da COP30 e negociador-chefe do Brasil nas Conferências do Clima, o embaixador André Corrêa do Lago.

Em seu pronunciamento, Fábio Mitidieri defendeu a urgência de que as ações de desenvolvimento sustentável para o país ultrapassem o campo das discussões e sejam realmente efetivas. “A COP30 coloca o Pará e o Brasil como protagonistas desse debate mundial, com a necessidade emergencial de um planeta cada vez mais sustentável. As políticas públicas precisam sair do papel, precisam ser efetivadas. São necessários investimentos para que a gente possa combater não apenas o desmatamento, mas para fazer um financiamento verde, estimular a indústria, o comércio, todos aqueles que, diretamente, podem interferir numa política sustentável. Que a gente possa efetivar nessa COP30 tudo que se debate mundo afora, para que possamos cobrar efetivamente os investimentos necessários”, pontuou.

O governador de Sergipe aproveitou a oportunidade para destacar, também, os diferenciais do estado com relação ao desenvolvimento sustentável. “Sergipe é um estado que possui 95% de matriz energética limpa, é rico em gás, termoelétrica, tem hidrelétrica e energia eólica e solar. Queremos discutir um planeta melhor, um planeta mais sustentável, queremos cuidar do nosso povo, pois não se projeta o amanhã sem cuidar do nosso planeta. Mas, mais uma vez, precisamos efetivar tudo aquilo que a gente se compromete, para que a COP30 deixe, verdadeiramente, um legado de sustentabilidade para o país e para o planeta, e para que possamos atuar de forma efetiva por meio de políticas públicas que cheguem na ponta”, ressaltou.

Na reunião, os representantes dos Estados brasileiros buscaram definir estratégias conjuntas, por meio da promoção do diálogo, cooperação e a união entre as unidades federativas, reafirmando o compromisso dos governos estaduais e distrital com a sustentabilidade e a justiça climática, as quais, além de impactarem diretamente a vida da população nacional, desempenham papel determinante na projeção internacional do Brasil.

O anfitrião do encontro, o governador do Pará, Helder Barbalho, avaliou a importância do evento Pré-COP para que os representantes estaduais pudessem ser apresentados às estratégias diplomáticas e ambientais do governo brasileiro para a COP30. “Gostaria de agradecer a todos os governadores, governadoras, vice-governadores, vice-governadoras que prestigiaram esta edição do Fórum de Governadores do Brasil que, extraordinariamente, acontece em Belém do Pará, por conta da agenda Pré-COP, em que todos se reúnem para debater a participação dos estados brasileiros nas discussões que estarão ocorrendo em novembro, quando do acontecimento da conferência do clima em Belém do Pará”, declarou Helder Barbalho.

COP30

O evento global, previsto para ser realizado em novembro na capital do Pará, vai reunir lideranças e cientistas de diversos países em torno da agenda climática. A realização da conferência na região amazônica evidencia a importância do Brasil no cenário mundial com relação às temáticas ambientais e de desenvolvimento.

Foto: Arthur Soares