Fábio Mitidieri e ministros da Saúde e da Secretaria-Geral vistoriam as obras do Hospital do Câncer

Com foco no fortalecimento da rede de tratamento oncológico no estado, o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, apresentou ao ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e ao ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, nesta sexta-feira, 18, as obras do Hospital do Câncer, em Aracaju. Na oportunidade, também foram entregues, oficialmente, novas ambulâncias e motolâncias ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe).

Fábio explicou que 90% da obra do Hospital já foi concluída e a expectativa é concluir as obras até setembro, com previsão de entrega do equipamento de saúde até o final deste ano. “É um dia importante, pois o ministro Padilha veio fazer duas vistorias técnicas no nosso estado, aqui, no Hospital do Câncer de Aracaju, e no de Lagarto. O nosso hospital, aqui em Aracaju, deve ser concluído entre agosto e setembro, e a PPP da empresa que vai administrar o hospital também, seguindo o cronograma, deve ser nesse período. A empresa vencedora terá em torno de três meses para equipar o hospital, então, a expectativa é que em dezembro possamos iniciar a operação do Hospital do Câncer em Sergipe. A nossa gestão vai entregar finalmente esse hospital à população”, informou.

A entrega da unidade, onde estão sendo investidos mais de R$ 170 milhões, representará um marco para a saúde pública estadual. O ministro Alexandre Padilha reforçou a importância da parceria entre os governos federal e estadual para prestar a melhor assistência à população assistida pelo SUS. “Estou muito impressionado com a qualidade daquele que será o Hospital do Câncer aqui de Sergipe, o qual vai ser a grande referência do tratamento e diagnóstico do câncer no estado. O governador colocou as obras para andar em um ritmo acelerado. É uma parceria do governo estadual com o governo federal, que dará mais dignidade ao tratamento dos pacientes, com uma ala pediátrica muito bem feita, a UTI humanizada, com padrão de iluminação”, elencou.

O Hospital do Câncer construído pelo Governo de Sergipe atenderá pacientes de todo o estado, ampliando serviços de atendimento especializado com humanização e alta qualidade. Para o ministro Márcio Macêdo, ver a concretização do projeto do Hospital do Câncer após anos é gratificante. “É um momento muito significativo. Fico muito feliz de o Governo do Estado poder concretizar esse projeto, um sonho dos sergipanos que está se transformando em realidade. Quero parabenizar o Governo do Estado, a construtora e os trabalhadores por esse espaço moderno que irá receber os sergipanos e sergipanas”, destacou.

Estrutura

Em dezembro de 2022, antes do início da atual gestão, o índice de execução das obras do hospital era de apenas 8,98%. A unidade contará com uma estrutura ampla e com modernização de ponta, com um total de 229 leitos. Destes, 135 são leitos para internação hospitalar, distribuídos em 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto, 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica, 13 leitos de isolamento e 102 leitos de enfermaria, destinados a diferentes especialidades, como Oncologia Clínica (incluindo hematologia e cuidados paliativos), Oncologia Cirúrgica e Oncologia Pediátrica.

Além disso, a unidade terá 20 leitos no setor de Pronto-Socorro (Pronto Atendimento), com leitos de estabilização e de observação adultos e pediátricos, e 74 leitos dedicados ao setor de quimioterapia, sendo 60 para adultos e 14 pediátricos.

A unidade está sendo construída em uma área de 46.292,80 metros quadrados, sendo 21.819,45 m² de área construída .Cerca de 350 trabalhadores foram empregados durante a obra, que está sendo executada pelo Consórcio Celi. A estrutura foi planejada para oferecer um atendimento qualificado e seguro aos pacientes com câncer, reforçando o compromisso do estado com a saúde pública.

Segundo o secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, o hospital deve contar com uma alta tecnologia. “O vencedor do processo de licitação da parceria público-privada equipará a unidade com equipamentos de última geração, tomografia, ressonância, centro cirúrgico, UTI, toda a parte de mobília e maquinários, o que leva um tempo. Por isso, a expectativa é que, até o final do ano, o hospital inicie os seus trabalhos, atendendo a população sergipana e de toda a região”, afirmou.

Ambulâncias e motolâncias

A visita ao canteiro de obras foi acompanhada da entrega simbólica de mais 22 novas ambulâncias destinadas ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe). Os veículos enviados pelo Ministério da Saúde fortalecerão a frota e ampliarão a capacidade de resposta às urgências pré-hospitalares no estado. A cerimônia também contou com a entrega de novas motolâncias viabilizadas pela SES.

“Trocamos 100% das ambulâncias do Samu. Adquirimos pelo Proredes mais de 20, com recursos do Estado e, também, recebemos ambulâncias de recursos do governo federal, porque isso é parceria. Essa renovação permite oferecermos um serviço de mais qualidade à população”, pontuou Fábio Mitidieri.

Do total, cinco ambulâncias são Unidades de Suporte Avançado (USA) e 17 de Suporte Básico (USB), que serão distribuídas entre as bases descentralizadas do Samu em diversas regiões de Sergipe. Os veículos foram entregues em Salvador (BA) no último dia 5 de junho.

As novas ambulâncias serão destinadas às bases dos municípios de Boquim, Canindé de São Francisco, Itabaiana, Monte Alegre, Nossa Senhora do Socorro, Neópolis, Nossa Senhora das Dores, Poço Redondo, Poço Verde, Porto da Folha, Ribeirópolis, Rosário do Catete, Salgado, São Cristóvão, Simão Dias e Aracaju.

O ato também marcou a chegada de cinco motolâncias, do total de oito. Atualmente, o Samu conta com quatro motolâncias em operação. A expansão e renovação da frota permitirá ainda mais rapidez no atendimento de ocorrências, especialmente nas áreas urbanas com maior fluxo de tráfego.

Foto : César de Oliveira