Governador de Sergipe, Fábio Mitidieri acompanha em Brasília, detalhamento do projeto Canal de Xingo

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, esteve nesta quarta-feira, 21, na sede da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), em Brasília, para checar o detalhamento do projeto de construção do Canal de Xingó. Uma das ações prioritárias do Estado, o planejamento da obra deverá ser incluído no novo programa do Governo Federal para o desenvolvimento nacional, com ações de infraestrutura em todas as áreas.

O presidente da Codevasf, Marcelo Moreira, e a equipe de técnicos da companhia esclareceram a compatibilidade da demanda hídrica de Sergipe com o projeto, assim como as técnicas construtivas previstas e os desdobramentos de cada uma das etapas. Também foram listados os públicos a serem beneficiados com o investimento a ser feito, que está sendo discutido com o Palácio do Planalto.

“Essa é uma das principais obras estruturantes previstas em nosso Programa de Governo e que está sendo tratada pelo governo do presidente [da República] Lula como prioridade por fornecer desenvolvimento socioeconômico e sustentável ao nosso estado”, afirmou o governador. “Com a efetivação da construção, poderemos promover a agricultura irrigada, aumentando a produtividade das safras agrícolas, e reforçar a disponibilidade para consumo humano e animal”, reforçou.

Também acompanharam a apresentação a deputada federal Yandra Moura, o secretário de Estado da Casa Civil, Jorginho Araujo, e o superintendente Regional da Codevasf em Sergipe, Jefferson Costa.

Detalhamento

O detalhamento do projeto Canal de Xingó foi realizado a pedido do governador Fábio Mitidieri e encaminhado ao Governo Federal, que está fazendo rodadas de análise e de refinamento de projetos prioritários de infraestrutura do estado, que contarão com investimentos da União. Antes, no dia 26 de maio, o governador Fábio esteve reunido com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, para repassar pontos dos três projetos que Sergipe apresentou:

– A obra do Canal de Xingó deve compreender 300 quilômetros de extensão entre Sergipe e Bahia, a partir do Rio São Francisco, para reforçar a rede de abastecimento hídrico no interior dos dois estados. A proposta é levar água e a perímetros irrigados, projetos de assentamento, agroindústrias, povoados e imóveis ao longo do canal;

– A construção da ponte interestadual entre os municípios de Neópolis, em Sergipe, e Penedo, em Alagoas, para estimular a economia local e regional e melhoria da qualidade de vida no estado;

– A conclusão da duplicação e da adequação de capacidade da BR-101 entre as divisas do estado com Bahia e Alagoas, e de aumento da capacidade da BR-235 no trecho que liga a capital Aracaju a Itabaiana, no agreste sergipano.

Foto: Júlio Dutra