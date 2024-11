Governador de Sergipe, Fábio Mitidieri está internado com pneumonia e receberá alta neste domingo

O Governo do Estado informa que o chefe do Executivo, Fábio Mitidieri, está hospitalizado por conta de um quadro de pneumonia diagnosticado na sexta-feira (15).

Após cumprir agenda em Brasília e no Rio de Janeiro, Mitidieri sentiu um desconforto e buscou atendimento ao chegar em Aracaju.

Ele terá alta neste domingo (17), e cumprirá repouso em casa, retomando agenda administrativa na quinta-feira (21).

Pelas redes sociais Fábio escreveu: “Fala, meu povo! Quero agradecer a preocupação com minha saúde. Estou tratando uma pneumonia e terei alta neste domingo, 17. Vou me recuperar em casa e retomo a agenda na quinta-feira! Com o coração cheio de gratidão, sigo firme trabalhando por um futuro melhor para todos!”, escreveu.