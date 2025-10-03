Fábio Mitidieri homologa resultado final do 1º concurso público da Seasic

O governador Fábio Mitidieri homologou, nesta sexta-feira, 3, o resultado final do primeiro concurso público da história da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic). O certame, organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), ofertou 90 vagas para seis cargos de nível superior — assistente social, engenheiro agrônomo, nutricionista, pedagogo, psicólogo e tradutor/intérprete de Libras. O resultado foi publicado na quinta-feira, 2, Diário Oficial do Estado e marca um avanço inédito para a valorização da carreira no Sistema Único de Assistência Social (SUAS) em Sergipe.

Durante o anúncio, o governador ressaltou o caráter histórico da iniciativa e confirmou que a convocação de todos os 90 aprovados ocorrerá ainda este ano. “Estamos homologando o primeiro concurso público da história da assistência social. Esse é o governo que fez a carreira, que fez o concurso e que, agora, homologa. O próximo passo é convocar, ainda em 2025, todos os aprovados, que vão reforçar categorias essenciais. É uma vitória e uma conquista para Sergipe e para o SUAS”, declarou.

A secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania e primeira-dama, Érica Mitidieri, também destacou a importância da medida. “Esse concurso é fruto de uma luta constante pela valorização dos profissionais da assistência e pela melhoria dos serviços prestados à população. Agora, com a convocação dos aprovados, vamos garantir ainda mais qualidade no atendimento e ampliar a rede de proteção social em nosso estado”, afirmou.

Outros concursos

Além da Seasic, o Governo de Sergipe mantém uma agenda ampla de concursos em diferentes áreas. Na saúde, o certame da SES já foi homologado em setembro, com 878 vagas e convocações previstas até dezembro. Também avançam os concursos da Sefaz, Fundação Renascer e Polícia Militar, enquanto na educação o magistério da Seed, com 300 vagas, deve ter edital publicado ainda em 2025. Outros concursos seguem em andamento ou vigência, como os da Sead, Adema, Agrese, SSP, DER e Emdagro. Com isso, o Estado reafirma o compromisso de fortalecer serviços essenciais e ampliar a presença do funcionalismo público em setores estratégicos.

Foto: Reinaldo Moura