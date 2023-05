Governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, realiza encontro com empresas terceirizadas da Carmo Energy

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, recebeu, nesta quinta-feira, 25, no Palácio Museu Olímpio Campos, representantes de empresas de terceirização de mão de obra que prestam serviço à Carmo Energy — empresa voltada ao setor energético de petróleo e gás, no município de Carmópolis —, para aprofundar o conhecimento sobre as demandas do mercado de trabalho nesse segmento, especialmente as necessidades de mão de obra em curto, médio e longo prazo.

Na reunião, as empresas carmopolenses, estabeleceram um diálogo com as equipes das pastas do governo ligadas ao tema qualificação e mercado de trabalho, a fim de desenvolverem em conjunto, ações estratégicas e efetivas, alinhadas com as necessidades apresentadas pelos empresários, com o propósito de impulsionar a qualificação da mão de obra no município e, em regiões vizinhas, visando ampliar a geração de emprego e renda para a população sergipana.

A reunião ocorreu em um momento importante para o setor energético, em virtude da construção do gasoduto de interligação do Terminal de Armazenamento e Regaseificação de GNL da Eneva à malha da Transportadora Associada de Gás (TAG). Além disso, destaca-se o início das operações da Carmo Energy e o protagonismo previsto para Sergipe na produção de gás natural.

Todas as ações propostas pela Carmo Energy estão em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com ênfase nos seguintes itens: trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, além do consumo e produções responsáveis. O Governo Estadual demonstra seu compromisso em promover um desenvolvimento sustentável e inclusivo, impulsionando setores estratégicos da economia e buscando o bem-estar da população sergipana.

O governador reforçou a relevância da Carmo Energy para o estado de Sergipe, enfatizando seu papel na retomada econômica da região. Ele destacou a necessidade de promover cada vez mais a qualificação da mão de obra, visando impulsionar a geração de emprego e renda no município. Fábio enfatizou o compromisso do governo em valorizar o trabalho local, por meio de programas de capacitação promovidos pelo estado.

Além disso, o governador mencionou a oferta de primeiros empregos com qualificação e inspeção, informando que o estado financiará uma bolsa para aqueles que já foram qualificados, permitindo que trabalhem em empresas por seis meses. Após esse período, as empresas terão a oportunidade de absorver esses profissionais, considerando a experiência adquirida durante o programa de treinamento. Essa abordagem visa preparar a mão de obra para ser absorvida pelo mercado no futuro, criando uma sinergia benéfica entre as empresas e os trabalhadores qualificados.

Atuação do Governo

O secretário Especial do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), Jorge Teles, expressou sua gratidão pela presença do governador na reunião, destacando o seu comprometimento em trazer toda a equipe técnica do secretariado responsável pela geração de emprego e renda para apoiar as empresas presentes. Ele ainda ressaltou que o desenvolvimento social e a geração de emprego e renda são grandes prioridades do atual Governo, proporcionando que Sergipe entre em um novo ciclo de crescimento. “Nosso Governo está disposto a apoiar os empresários que estão investindo, contratando e capacitando sua mão de obra, buscando desburocratizar os processos e criar um ambiente de negócios propício ao desenvolvimento”, disse o secretário.

Jorge aproveitou para frisar a importância da parceria com as instituições do Sistema S nesse processo de capacitação. Segundo ele, elas desempenham um papel fundamental na qualificação técnica de acordo com as necessidades e potenciais de cada região. Também afirmou que a Secretaria do Trabalho possui toda a estrutura necessária para auxiliar na seleção de empresas e também conta com unidades de qualificação técnica. “O trabalho será realizado ouvindo as necessidades das empresas e levando em consideração a realidade do município e da região, com o objetivo de garantir que cada cidadão encontre oportunidades de emprego condizentes com suas habilidades e demandas.”

Apoio na qualificação

Luiz Guimarães, gerente da CRT Serviços, empresa sediada em Carmópolis há 5 anos, e especializada em montagem industrial, parabenizou o governador pela iniciativa de promover uma reunião tão relevante com os empresários que atuam no município. Durante o encontro, cada participante apresentou suas demandas em relação à qualificação técnica e treinamentos de capacitação. “Desejo que outros encontros semelhantes ocorram no futuro, permitindo que as demandas continuem sendo alinhadas em conjunto com o Governo Estadual”, disse, explicando que a CRT possui contratos com a Carmo Energy para serviços de construção civil.

Sobre a Carmo Energy

A Carmo Energy é uma empresa que integra o grupo internacional Cobra. A aquisição do Polo Carmópolis se deu por meio do processo de desinvestimento da Petrobras e foi aprovada sem restrições pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em janeiro de 2022. A empresa recebeu autorização da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) para entrar em operação em dezembro do mesmo ano.

A sede da Carmo Energy está situado no Terminal Aquaviário de Aracaju (Tecarmo). A empresa, que adquiriu o terminal e outros ativos do polo, situado no município de Carmópolis, está focada em desenvolver a produção onshore em Sergipe, isto é, a exploração do petróleo em terra firme, investindo, nos próximos dez anos, pelo menos US$ 800 milhões. Com a operação da Carmo Energy, a expectativa é que a produção do polo alcance entre 25 e 30 mil barris de óleo/dia, além de gerar, cerca de 3.380 empregos diretos e indiretos em todo o estado.

Presentes

Além dos representantes das empresas de Carmópolis, também estiveram participando da reunião, a prefeita de Carmópolis, Esmeralda Cruz; representantes das instituições que compõem o Sistema S; a primeira-dama e secretária de Estado da Assistência Social e Cidadania (Seasc), Érica Mitidieri; a secretária de Estado de Políticas para as Mulheres (SPM), Danielle Garcia; o secretário de Estado da Casa Civil (SECC), Jorge Araujo Filho; e o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), Valmor Barbosa.

Foto: Arthur Soares