Governador de Sergipe, Fábio Mitidieri recebe a Medalha do Mérito Tamandaré da Marinha do Brasil

Em cerimônia realizada na Capitania dos Portos de Sergipe, em Aracaju, o governador Fábio Mitidieri foi homenageado com a Medalha Mérito Tamandaré, nesta sexta-feira, 6. A solenidade foi presidida pelo comandante do 2º Distrito Naval, vice-almirante Antonio Carlos Cambra, e também homenageou a aluna sergipana que conquistou a segunda colocação no concurso de redação ‘Operação Cisne Branco’ entre finalistas da Bahia e Sergipe.

A Medalha Mérito Tamandaré é uma condecoração da Marinha do Brasil destinada a agraciar autoridades, instituições e pessoas civis e militares, brasileiras ou estrangeiras, que tenham prestado relevantes serviços, no sentido de divulgar e fortalecer as tradições da Marinha do Brasil, honrando seus feitos ou realçando seus vultos históricos.

O governador falou da honra em receber a condecoração como governador, representando o povo sergipano. “A medalha Tamandaré é uma honraria importante na Marinha, portanto, importante para nós, pois é um reconhecimento do trabalho que a gente tem feito não apenas como governador, mas como parlamentar, já que como deputado federal também sempre destinei recursos para Marinha e tive um trabalho atuante na defesa das nossas Forças Armadas”, declarou Fábio Mitidieri.

Segundo o comandante do 2º Distrito Naval, vice-almirante Antonio Carlos Cambra, a premiação visa condecorar militares e civis que prestam apoio à Marinha para que a instituição possa servir à população brasileira da melhor forma. “O governador, desde quando era parlamentar, presta apoio à Marinha, direcionando recursos para a renovação dos nossos equipamentos, das nossas instalações, e é dessa forma que conseguimos melhorar o serviço à população. O governador Fábio Mitidieri reconhece o trabalho da instituição, sempre confere prestígio, visita à Capitania e mantém esses laços bem fortes entre o Governo do Estado e a Marinha do Brasil aqui em Sergipe”, destacou.

Medalha Mérito Tamandaré

A insígnia foi criada pelo Decreto 42.111, de 20 de agosto de 1957, como forma de homenagem ao Patrono da Marinha do Brasil, o almirante Joaquim Marques Lisboa, o Marquês de Tamandaré.

O capitão dos Portos de Sergipe, capitão de fragata Alexandre Almeida Gomes Ferreira, lembrou da necessidade do bom relacionamento da instituição com o Estado. “A Marinha, por cuidar das águas de todo o estado, tem uma atribuição não só na parte de segurança, mas também de apoio aos outros órgãos, o que faz com que a gente tenha a necessidade de interagir com outras instituições: secretarias, forças auxiliares, Ministério Público. E sempre que a gente tem a oportunidade de interagir com o Governo do Estado, nós somos muito bem recebidos e atendidos. Então, é justo o conhecimento a todo apoio que o governador e a sua equipe têm dado às atividades da Marinha em Sergipe”, explicou.

Além do governador, receberam a honraria nesta sexta-feira o suboficial Adriano José Cunha Gois; o empresário Alberto de Carvalho; e a senhora Maria Martha Guimarães de Souza. Ainda na cerimônia, o Conselho da Ordem do Mérito Naval admitiu no grau Cavaleiro: o empresário José Ormânio dos Santos e o prático Leonardo Inácio de Souza.

Operação Cisne Branco

A manhã também foi de homenagens para a rede pública estadual de ensino. A aluna do Atheneu Sergipense, Adilia Vieira, foi premiada por obter a 2ª colocação no Ensino Médio da etapa distrital, que abrange os estados de Sergipe e da Bahia, do concurso de redação Operação Cisne Branco (OCB). A professora que orientou a estudante, Simone Regina Silveira, e o diretor do Centro de Excelência Atheneu Sergipense, Daniel Mauro Souza Lemos, participaram da homenagem.

A Operação Cisne Branco é um concurso de redação conduzido pela Marinha do Brasil, em âmbito nacional, em que participam alunos do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Na 46ª edição do concurso, os estudantes do Ensino Fundamental escreveram sobre o tema ‘O valor de uma Marinha bem equipada’. Já os estudantes do Ensino Médio escreveram sobre ‘A importância dos investimentos do poder naval para o fortalecimento do Brasil’.

A estudante do 3º ano do Atheneu, Adilia Vieira, 18, evidenciou a importância da rede estadual incentivar os alunos em atividades extraclasses. “Fiquei em segundo lugar entre os participantes da Bahia e Sergipe e em primeiro lugar no estado. Além do meu esforço, pela base que tenho de redação do Atheneu, sinto que escrevi um texto muito bom”, comemorou.

Adilia descobriu o concurso por meio dos seus professores e ressaltou o incentivo recebido na rede estadual, que vai além da grade curricular. “O Atheneu incentiva muito não só a mim, mas outros alunos que participam de diversos projetos. O Atheneu é espetacular em relação a isso, além do currículo escolar, a escola nos ajuda a participar de outras atividades, como olimpíadas e concursos, o que é importante para a gente sair da nossa bolha e conhecer outros ares”, afirmou.

Fábio Mitidieri enfatizou que mais uma vez a rede estadual demonstra a qualidade do ensino ofertado e a dedicação dos alunos. “É mais um orgulho para Sergipe, ver nossa aluna do Atheneu reconhecida pela Marinha. Sergipe conquistou o primeiro lugar nas redações do Enem neste ano e agora mais esse reconhecimento, que nos alegra muito. Parabéns à estudante Adilia e ao Ateneu pela qualidade do ensino”, expressou o governador.

