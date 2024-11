Governador destaca o fortalecimento da segurança pública em aula inaugural da 3ª turma do Curso de Formação da Polícia Civil em Sergipe

O governador Fábio Mitidieri participou, nesta segunda-feira, 25, da posse de dois novos delegados da Polícia Civil e da aula inaugural da 3ª turma do Curso de Formação de Oficiais Investigadores, composta por 54 novos agentes. O evento, promovido pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), aconteceu na Academia de Polícia Civil de Sergipe (Acadepol) e marcou uma importante contribuição para o fortalecimento da segurança pública no estado.

Durante a cerimônia, o governador destacou o compromisso em ampliar e qualificar os quadros da segurança pública. “Estamos mostrando o compromisso que temos com a segurança pública. Mais uma vez, reforçando Sergipe como o estado mais seguro do Nordeste e entre os 10 mais seguros do Brasil. Este momento fortalece ainda mais a nossa política de segurança pública, gerando uma sensação de segurança ainda maior para a população. Além disso, já estamos nos preparando para anunciar novos concursos públicos ainda em dezembro”, enfatizou o chefe do Executivo, que recebeu a medalha de honra ao mérito da Polícia Civil.

Mitidieri salientou ainda a importância da realização de concursos para administração pública estadual, ressaltando que a administração gerencia mais de 17 certames, entre homologados, em andamento e em vigência.

“Somos o governo que em dois anos fez mais concurso público na história. O que é bom, porque oxigena o serviço público, dá oportunidade às novas pessoas que estão chegando e vai mesclando a experiência com a juventude. E isso é necessário em qualquer área, não apenas na polícia. Precisamos trazer gente nova, ideias novas que estão antenadas com o mundo atual, para podermos fortalecer o serviço público”, completou.

Curso de formação

A 3ª turma do Curso de Formação de Oficiais Investigadores conta com 54 participantes, que passarão por três meses de capacitação. A grade inclui cerca de 50 disciplinas, totalizando 360 horas presenciais e 160 horas de ensino a distância, além de atividades extracurriculares e palestras. Os futuros agentes receberão treinamento em temas como porte de arma, tiro, inteligência policial, atendimento a grupos vulneráveis e operações, com aulas ministradas por profissionais experientes da Polícia Civil de Sergipe. Após a formação, os novos investigadores atuarão principalmente no interior do estado.

Para o delegado-geral da Polícia Civil, Thiago Leandro, o curso é um marco no reforço da segurança pública em Sergipe. “Esses futuros agentes representam o comprometimento do governo com a segurança da população. É a última turma remanescente do concurso de oficiais e investigadores, e eles se somarão aos que já estão em serviço, ajudando a atender demandas de municípios com alta incidência de novos tipos de crimes, como os cibernéticos. Além disso, dois novos delegados empossados também irão reforçar nossa equipe”, explicou.

De acordo o delegado João Batista, diretor da Academia de Polícia Civil de Sergipe(Acadepol), o curso de formação terá como premissas a disciplina, hierarquia e conhecimento técnico policial. “Serão três meses de curso, com carga horária estabelecida pela Secretaria Nacional de Segurança Pública e do Ministério da Justiça, e esperamos entregar ao longo desse curso, no final desse curso, uma turma, um grupo de oficiais investigativos da melhor qualidade possível, para que se possa fazer um trabalho de escovo, um trabalho importante em prol da sociedade sergipana”, disse.

O presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Sergipe (Sinpol/SE), Jean Rezende, elogiou a iniciativa estadual em fortalecer,cada vez mais, a Polícia Civil em Sergipe. “A importância dessa nova turma para o curso de formação como oficial investigador de polícia é, sobretudo, para as famílias integrantes da sociedade sergipana. Uma carreira multidisciplinar de acesso por cargos de nível superior, na qual várias formações vão contribuir no dia a dia da atividade de investigação da Polícia Civil, que é uma carreira policial, carreira típica de Estado”, enalteceu.

Novos servidores

Gustavo Souza, um dos novos delegados empossados, destacou a importância desse momento em sua trajetória. “Minha expectativa agora é fazer a diferença na vida das pessoas, ajudando quem precisa e promovendo justiça. Sempre foi um sonho atuar na segurança pública, e esse é o resultado de uma longa jornada. O curso foi difícil, mas a qualificação técnica que recebemos foi de altíssimo nível. Estou pronto para contribuir com a segurança do estado”, afirmou.

Já Kelly Souza, aluna do curso de formação, descreveu o momento como o mais feliz de sua vida. “Foram quatro anos de estudos intensos, dois deles dedicados exclusivamente à Polícia Civil. É uma sensação de realização e orgulho. Quero aproveitar ao máximo cada etapa do curso e me doar 100% no trabalho, ajudando a construir uma segurança pública mais forte para Sergipe”, expôs.

Fortalecimento

Nos últimos anos, o Governo de Sergipe promoveu diversas ações estruturantes para fortalecer a segurança pública, incluindo a convocação de 56 agentes e 12 escrivães da Polícia Civil, além de 86 novos servidores para a Polícia Científica e 94 soldados para o Corpo de Bombeiros. Autorização de concurso com 300 vagas para a Polícia Militar. Também houve avanços salariais e modernização de unidades especializadas. Essas medidas posicionaram Sergipe como o estado mais seguro do Nordeste, com uma redução de 22,6% nas mortes violentas em 2023.

