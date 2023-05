Governador destaca papel do líder do governo na Alese

Ao entregar pessoalmente à Assembleia Legislativa o projeto de lei que solicita a autorização da Alese para o Estado contrair empréstimo junto ao Banco do Brasil no valor de R$ 288 milhões para a construção da ponte ligando a avenida Tancredo Neves ao bairro Coroa do Meio, em Aracaju, o governador Fábio Mitidieri (PSD) destacou a atuação do deputado Cristiano Cavalcante (União Brasil) na liderança do governo na Casa.

“Tem sido grande parceiro da gestão. Tem conseguido demonstrar para os colegas deputados os projetos, os detalhes, demostrando para a Assembleia Legislativa, inclusive para a oposição, a importância de cada um desses projetos, dialogando com os segmentos da sociedade, com aquelas pessoas que são impactadas pelos projetos, servidores, com a população, enfim”, afirmou Fábio Mitidieri.

O Chefe do Poder Executivo Estadual disse que está satisfeito com o trabalho do líder do governo, que, segundo ele, tem atuado com correção, diligência e eficiência no encaminhamento das demandas governistas junto à Alese. “Estou feliz com o trabalho de Cristiano. O papel do líder tem sido muito bem feito”, elogiou.

Foto: Arthur Soares

Por Agência de Notícias Alese