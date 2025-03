Fábio discute ações de saúde com representante do governo federal

A diminuição do tempo de espera em filas de exames e consultas especializadas e a ampliação do tratamento oncológico na rede pública de saúde foram temas de reunião entre o governador Fábio Mitidieri e o diretor de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Mozart Sales, neste sábado, 22.

O Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE) é um programa do Governo Federal que visa melhorar o acesso a consultas e exames especializados. O programa é executado em parceria com estados e municípios e busca fortalecer a Política Nacional de Atenção Especializada à Saúde.

“Vamos agir de forma muito parceira com o Estado, com o governador Fábio e o secretário Cláudio, para que possamos garantir que a população seja atendida no tempo adequado. Esta é uma determinação do presidente Lula e do ministro Padilha, de estarmos próximos dos estados e dos municípios para reduzir o tempo de espera”, disse Mozart.

O governador Fábio Mitidieri agradeceu a parceria do Ministério no alinhamento para ampliação de serviços e garantiu que Sergipe terá duas novas unidades para tratamento oncológico, que são o Hospital do Amor e o Hospital do Câncer.

“Esse é um momento importante para iniciarmos as tratativas sobre o Hospital do Amor na nossa rede oncológica e para ajustarmos ações para redução de tempo de espera em filas de consultas e exames. Sergipe já conta com o Opera Sergipe, que vem dando celeridade aos procedimentos cirúrgicos de média e baixa complexidade, e iremos implantar o Examina Sergipe, para atender à demanda de exames. A parceria com o governo federal é fundamental para ofertarmos uma saúde pública de qualidade”, disse o governador.

Estiveram presentes no encontro o senador Alessandro Vieira e os secretários de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, e da Casa Civil, Jorginho Araujo.

Foto: Reinaldo Moura