Governador discute ações e projetos para o biênio 2025/2026

O governador Fábio Mitidieri participou nesta terça-feira (04) do 2° Seminário de Gestão Estratégica, com todos os secretários de Estado, diretores e presidentes de órgãos, fundações e autarquias estaduais que compõem a administração estadual, a fim de debater os avanços alcançados em dois anos de governo e definir a execução das ações, programas e projetos a serem implementados até 2026.

Durante o encontro, foram apresentados quatro eixos de atuação: trabalho e desenvolvimento econômico (eixo 1), desenvolvimento humano e social (eixo 2), infraestrutura e sustentabilidade (eixo 3) e gestão, governança e inovação (eixo 4). O relatório foi feito com 50 indicadores, que permeiam os quatro eixos e os 19 objetivos do planejamento estratégico do Governo do Estado.

Comandado os debates, o governador Fábio Mitidieri repassou um a um os projetos apresentados por cada secretaria. “Na nossa gestão, sempre trabalhamos com planejamento estratégico. Para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar é caminho, e nós sabemos onde queremos chegar”, disse o governador, acrescentando que as reuniões para alinhamento acontecem periodicamente. “O foco são os resultados positivos, e esses nós temos muitos”, reiterou.

Os secretários falaram de sua participação na política de desenvolvimento do Estado, sempre coerente com as orientações do governador. “Desde o início da gestão, o governador Fábio Mitidieri sempre se preocupou em conduzir o Estado de maneira planejada, consciente, sempre empregando esforços estrategicamente”, destacou o secretário-Chefe da Casa Civil, Jorge Araujo.

Titular da Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), pasta que coordena o seminário, o secretário Júlio Filgueira destacou o trabalho focado e harmônico da equipe do Governo do Estado. “Embora a gente não entre nessa seara, nosso trabalho hoje não é quantitativo, é mais para alinharmos o planejamento para atingirmos as metas que traçamos e o governador nos pediu. Já executamos muitos projetos em dois anos, mas temos outros para implementar”, informou o secretário.

Resultados

A taxa de desemprego em Sergipe é a menor da história, desde o início da série histórica, em 2014, com 8,4 pontos percentuais (p.p.). Nesses dez anos (2014 a 2024), a redução foi de 6,4 p.p., segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) analisados pelo Observatório de Sergipe, órgão vinculado à Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan).

De acordo com os indicadores, o crescimento econômico de Sergipe está muito próximo da média nacional, em projeções do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), em torno de 3,5 em 2023 e 2024, resultado expressivo para a economia, particularmente para o setor de serviços.

A pecuária está numa ascendente, principalmente na produção de leite, que quase dobrou a produção em dois anos, saindo de R$ 831.208,00 em 2021 para R$ 1.446.703,00 em 2023. O Produto Interno Bruto (PIB) em Sergipe é o 5° melhor do Nordeste e o 19º do país e nos indicadores de desenvolvimento humano e social. A taxa de atendimento em pré-escola aumentou 6,2 pontos percentuais em dois anos e no turismo o número de voos de 2022 para 2024 aumentou um terço, segundo o Observatório de Sergipe.

Foto: Arthur Soares