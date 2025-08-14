Mitidieri discute dragagem e reativação do Estaleiro SE em reunião com Instituto Nacional de Pesquisas

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, participou, na manhã desta quinta-feira, 14, de reunião com o coordenador-geral do Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias (INPH), Domenico Accetta, para tratar de ações que melhorem a infraestrutura industrial e o transporte aquaviário do estado. O encontro, realizado na sede do INPH, teve como pauta central a dragagem da foz do Rio Sergipe, medida necessária para viabilizar o acesso de embarcações ao Estaleiro Sergipe, localizado no Porto das Redes, em Santo Amaro das Brotas, município do leste sergipano.

Além do governador e do anfitrião, participaram da reunião o secretário executivo da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), Marcelo Menezes; o presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise), Ronaldo Guimarães; e o presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos de Sergipe (Agrese), Hamilton Oliveira. Também entrou na pauta o Terminal Marítimo Inácio Barbosa (TMIB), administrado pela VLI.

A reativação do estaleiro é conduzida pela SG Reparos Navais/SG Indústria e Comércio Naval LTDA, com articulação da Sedetec e da Codise, apoio da Prefeitura Municipal de Santo Amaro das Brotas e atuação destacada do ex-prefeito da cidade Luis Herman Mancilla Gall. Desativado em 2007, o espaço voltará a fabricar embarcações, produzir peças e realizar reparos, com potencial de atender o processo de descomissionamento de plataformas e o projeto Sergipe Águas Profundas.

O projeto prevê investimentos de cerca de R$ 150 milhões e a criação inicial de 1.000 empregos diretos, podendo alcançar até 20 mil postos diretos e indiretos. A estrutura contará com terminal alfandegado, cais de mais de 200 metros para atracação simultânea de até 10 embarcações, terminal de abastecimento naval — o primeiro do estado —, dique seco para reparos e espaço para construção de novas embarcações. O prazo de execução é de três anos, com início das operações previsto para janeiro de 2026, quando está programada a entrega de balsas para uma mineradora do Sul do país.

Foto: Allan de Carvalho