Governador do Rio de Janeiro e André Moura fortalecem Operação Lei Seca

Nesta quarta-feira (27), o Palácio Guanabara, sede do governo do Rio de Janeiro, foi palco da entrega de nove drones de última geração, que ampliarão a eficiência da Operação Lei Seca. A solenidade contou com a presença do governador Cláudio Castro, do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Rodrigo Bacellar, e do secretário de Estado de Governo, André Moura, que coordena a operação.

Os equipamentos, tiveram investimento de R$ 275 mil e auxiliarão a Operação Lei Seca e o programa Segurança Presente, ambos geridos pela Secretaria de Estado de Governo (Segov), sob a liderança do sergipano André Moura.

Além dos drones, outros R$ 50 milhões serão aplicados na aquisição de viaturas elétricas, câmeras de alta tecnologia e bicicletas elétricas, ampliando o alcance e a eficiência das operações.

Medalha Comemorativa

Durante o evento, André Moura foi agraciado com uma medalha comemorativa pelos 15 anos da Operação Lei Seca, em reconhecimento ao trabalho de sua gestão para fortalecer a fiscalização e a segurança nas vias fluminenses.

Em sua fala durante a solenidade, André Moura destacou a importância do uso de tecnologias modernas para ampliar a eficiência das operações de segurança: “A Operação Lei Seca não é apenas uma ferramenta de fiscalização, mas um símbolo de mudança de comportamento e responsabilidade no trânsito. Com esses drones, estamos mostrando que o futuro da segurança viária está na tecnologia e na inovação, colocando o Rio de Janeiro como referência para todo o Brasil.”

A Operação Lei Seca se consolidou como uma referência nacional em segurança viária. Dados do governo apontam que a ação foi responsável por reduzir significativamente os índices de acidentes e óbitos relacionados à combinação de álcool e direção. No período, mais de 2,5 milhões de abordagens foram realizadas, com quase 250 mil motoristas flagrados dirigindo sob efeito de álcool, evidenciando a eficácia da operação na conscientização e prevenção de acidentes.

Os novos drones, equipados com câmeras de longo alcance e inteligência artificial, identificarão motoristas que tentarem burlar a fiscalização, como aqueles que fizerem manobras perigosas ou tentarem fugir da blitz. Os equipamentos também têm capacidade para reconhecer placas de veículos roubados e auxiliar na abordagem de condutores procurados pela polícia.

Texto e foto Elaine Mesoli