Governador em exercício, Zezinho Sobral, recebe o Sintese para continuidade de diálogo com a categoria  

O governador em exercício Zezinho Sobral reuniu-se mais uma vez com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica do Estado de Sergipe (Sintese) para dar continuidade às negociações com a categoria nesta quinta-feira, 16. Este foi o quarto encontro de negociação com a categoria somente este ano.

Zezinho Sobral pontuou que a gestão estadual busca criar as condições administrativas necessárias para que os avanços acordados aconteçam sem prejuízo das demais ações da Secretaria de Estado da Educação (Seduc). “Mantemos sempre o diálogo aberto, porque a gente precisa ter um canal de comunicação constante com todos os setores. Construímos um acordo em 2023, tratando da carreira em 2024 e 2025. Expusemos ao sindicato o investimento de R$ 240 milhões na retomada da carreira, compartilhado em dois anos. O sindicato busca outras complementações e o governador pediu que a gente fizesse esses cálculos e encaminhássemos à Assembleia Legislativa para alteração da tabela, o que já está autorizado a ser feito”, afirmou.

Os representantes do Sintese levantaram questões relativas à Gratificação de Tempo Integral, triênio, entre outras. Sobre os temas, Sobral informou que todos serão analisados pela gestão, como vem sendo feito, sempre priorizando o cumprimento responsável do que foi definido anteriormente. “Vamos validar e discutir essas solicitações ao extremo. Porém, como temos um acordo anterior referente aos R$ 240 milhões, só há como avançar quando finalizarmos o cumprimento desse acordo, que é prioridade. Os professores podem ficar tranquilos, pois aquilo que foi pactuado será cumprido rigorosamente. O compromisso está mantido”, garantiu.

Na última semana, o governador Fábio Mitidieri já havia recebido os representantes da categoria para aprofundar pontos levantados anteriormente pelo sindicato e o governo. A categoria da Educação de Sergipe foi a primeira do estado a ser contemplada com o reajuste salarial em 2024 e teve a carreira retomada em janeiro deste ano, após 16 anos de espera, uma conquista histórica para a educação sergipana.

Concurso

Quanto ao anúncio do concurso, o governador em exercício lembrou que o Estado assumiu o compromisso de anunciá-lo em 2024. “Estamos definindo a necessidade de vagas, inclusive em relação à discussão legal do novo ensino médio e a definição de prioridades, o que está acontecendo no Congresso Nacional. Mas está assegurado o concurso para este ano”, pontuou.

Investimentos no Magistério

Sergipe paga acima do piso salarial nacional que é de R$ 4.580,57. O professor da Rede Estadual em início de carreira passou a ter uma remuneração de R$ 5.634,85 (salário base de R$ 4.902,28 mais o abono de R$ 732,57), como consta no Portal da Transparência.

O professor em tempo integral recebe R$ 8.521,00 (R$ 4.902,28 + R$ 732,52 + R$ 2.886,15). A média salarial do professor regular é de R$ R$ 7.260,71 e a média salarial professor em tempo integral é de R$ 9.408,39.

O investimento da nova remuneração e o avanço na retomada da carreira dos professores é de R$ 166.904.445,97 no exercício financeiro de 2024, considerando ativos e inativos. Em 2025, a remuneração do Magistério acarretará mais R$ 73.455.663,18 aos cofres públicos, totalizando R$ 240.360.109,15.

O custo anual do pagamento do abono (12 parcelas) em 2024 é de R$ 86 milhões e, em 2025, o investimento será R$ 74,5 milhões.

