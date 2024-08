Fábio empossa 80 servidores aprovados no concurso público para a Coordenadoria Geral de Perícias

Servidores aprovados no concurso público para a Coordenadoria Geral de Perícias (Cogerp) – Polícia Científica foram empossados nesta segunda-feira (12), pelo governador Fábio Mitidieri. No total, foram empossados 80 novos servidores.

O concurso público da Cogerp teve o edital lançado em janeiro de 2023 e foi o primeiro a ser realizado na atual gestão do Governo de Sergipe.

Diante dos empossados, o governador reforçou o compromisso do Governo do Estado com a segurança pública de Sergipe. “Nosso estado é um lugar considerado seguro tanto pelos sergipanos quanto para turistas que o visitam. Esses novos servidores só irão agregar ainda mais no trabalho que vem sendo realizado”, pontuou.

De acordo com Mitidieri, a parceria entre o poder público e os servidores é fundamental para combater o crime. “Quando valorizamos os servidores, nós estamos trazendo mais segurança pública para a população, e já temos resultados significativos para a nossa sociedade”, analisou.

O secretário de Estado da Segurança Pública, João Eloy, ressaltou que a posse dos novos servidores estaduais reflete um compromisso do Governo do Estado com a segurança da população. “Os novos servidores da perícia oficial de Sergipe são essenciais para o processo de fortalecimento da Polícia Científica, garantindo assim, que a segurança pública do estado esteja sempre em alto nível”, disse.

Também presente na solenidade, a secretária de Estado da Administração, Lucivanda Nunes, enfatizou que os novos empossados irão suprir a demanda da perícia criminal. “Esse é um importante concurso, que vai reforçar a nossa investigação criminal e também os trabalhos no Instituto Médico Legal e no Instituto de Identificação, que são muito demandados pela população. Trabalhamos para, cada vez mais, melhorar o serviço público e para a prestação do serviço ser mais ágil e com mais qualidade”, afirmou.

Novos servidores

A posse dos novos servidores faz parte das iniciativas de reestruturação da perícia oficial. A solenidade, que aconteceu na Academia de Polícia Civil (Acadepol), também marcou o início do II Curso de Formação dos Cargos da Polícia Científica. A formação é composta por diversas disciplinas, desde o núcleo básico aos níveis específicos de cada área, com fundamentos teóricos e práticos da atividade pericial.

O concurso resultou na convocação de 40 peritos criminais de todas as áreas – a exemplo de bioquímica, engenharia, computação, física, química e medicina veterinária; 19 peritos médico-legistas; três peritos odontolegistas; cinco agentes técnicos de necropsia; e 19 papiloscopistas.

Representando todos os empossados, Lúcia Porto falou da dedicação de todos para serem aprovados no concurso e lembrou que todos estão prontos para vivenciar esse momento profissional. “Nós fazemos um serviço essencial para a sociedade. Reitero nossos votos de agradecimento e de compromisso com a sociedade. O nosso compromisso é com a verdade, com a justiça”, ressaltou.

Após a finalização do curso de formação, os novos servidores serão lotados, conforme a formação, nos institutos que formam a Polícia Científica de Sergipe.