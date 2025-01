Governador empossa aprovados no primeiro concurso da Adema

Dando sequência à política de fortalecimento ao serviço público estadual, o governador Fábio Mitidieri deu posse nesta sexta-feira, 10, aos 55 aprovados no concurso da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema). Esta é a primeira vez que o órgão, vinculado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), realiza um concurso público. Atualmente, o Estado administra 20 concursos, incluindo o edital do Banco do Estado de Sergipe (Banese) lançado esta semana.

Ainda em janeiro, deve ser anunciado o concurso da Secretaria de Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), que também será o primeiro da pasta, que teve carreiras criadas para selecionar novos servidores. No início de fevereiro, a Saúde deve anunciar um certame. “Somos o governo dos concursos. Tomam posse hoje 55 novos servidores da Adema, que se juntam a nós para fortalecer o Estado. Já chamamos todos os 55, para que o órgão possa tracionar e agilizar a análise das licenças solicitadas”, disse o governador Mitidieri.

As vagas da Adema foram preenchidas por 20 técnicos ambientais de nível médio, responsáveis por funções operacionais e de suporte técnico, e 35 analistas ambientais de nível superior, especializados em diversas áreas. A inclusão desses profissionais visa reforçar as ações de fiscalização, preservação ambiental e desenvolvimento sustentável no estado. “Não é só um dia importante, como histórico. Hoje, damos posse a 55 técnicos que chegam para se somar e nos ajudar em todo trabalho de fiscalização”, celebrou a secretária de Estado do Meio Ambiente, Deborah Dias.

Emocionado, Rafael Almeida, aprovado para o cargo de analista, discursou em nome de todos os novos servidores. “A proteção ambiental não é somente discurso, é ação. Este ato de hoje, primeiro concurso da história da Adema, com certeza demonstra a preocupação do governo com a proteção ambiental, com o desenvolvimento econômico, mas, acima de tudo, com o futuro do nosso estado”.

A expectativa é de que os novos servidores contribuam significativamente para atender às crescentes demandas de políticas públicas voltadas à proteção dos recursos naturais e ao equilíbrio ambiental. “A Adema tem 46 anos, e este é o seu primeiro concurso. É uma honra presenciar este momento”, declarou a presidente da Adema, Ingrid Cavalcanti.

O procurador de Justiça Eduardo Matos compareceu à solenidade e parabenizou o governador Fábio pelos concursos realizados. “Essa recomposição do serviço público é necessária. Pessoas que se aposentam ou passam em outro concurso acabam desfalcando o funcionalismo público, mas o governador Fábio tem mantido, dentro da capacidade financeira do Estado, o compromisso com a oxigenação do serviço. Como dizia o ex-ministro do Supremo, Ayres Britto, ‘não há que se falar em servidor público, mas em servidor do púbico’. A partir de hoje, esses novos servidores servem ao povo de Sergipe”, discursou.

Concursos Públicos

Incluindo o concurso do Banese, o Governo de Sergipe administra 20 concursos públicos, com um total de 585 convocações realizadas, já contabilizando com as posses desta sexta. Sob a atual gestão, foram homologados seis concursos: Secretaria de Estado da Administração (Sead), Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), Polícia Civil de Sergipe (PCSE), Coordenadoria Geral de Perícias (Cogerp), Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro) e Procuradoria Geral do Estado (PGE), além da Administração Estadual do Meio Ambiental (Adema).

Outros oito concursos também estão em andamento ou prestes a serem anunciados, a exemplo dos processos para a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese), Fundação Renascer, Sead, três editais para a Polícia Militar do Estado de Sergipe (PMSE), e secretarias de Estado da Saúde (SES), da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), da Fazenda (Sefaz) e da Educação e da Cultura (Seduc).

Foto: César de Oliveira