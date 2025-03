GOVERNADOR EMPOSSA NOVOS GESTORES DE CULTURA E TURISMO PARA FORTALECER POLÍTICAS PÚBLICAS NAS ÁREAS

Para fortalecer ainda mais a cultura e o turismo no estado, o governador Fábio Mitidieri empossou, nesta segunda-feira, 24, novos gestores nas pastas da administração pública estadual: Valadares Filho, Irineu Fontes e Fabiano Oliveira. A nova estrutura visa fortalecer políticas públicas nas áreas, uma vez que a gestão estadual tem se empenhado para gerar visibilidade e concretizar ações públicas. O modelo organizacional integra a Secretaria de Cultura com a Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), sob a direção de Gustavo Paixão, e a Secretaria de Estado do Turismo (Setur), liderada pelo secretário Marcos Franco.

O governador destacou que os novos integrantes da gestão estadual chegam para se somar ao objetivo de alavancar ainda mais as atividades, estratégicas para o desenvolvimento do estado. “O nosso governo, desde o início, tem priorizado as políticas públicas do turismo e da cultura e precisamos continuar avançando. Nós temos batido recorde na atração de turistas para o destino Sergipe, e queremos ampliar ainda mais a presença dos turistas aqui, para poder gerar mais empregos e movimentar a economia”, disse Fábio Mitidieri.

A ideia, também, é integrar os trabalhos, para que mais setores sejam desenvolvidos. “O casamento desses resultados com a valorização da nossa cultura reforça nossa identidade. Estamos valorizando os artistas sergipanos e queremos fomentar ainda mais nossas artes, nossas manifestações culturais, assim como envolver a cultura e o turismo para que, de mãos dadas, possamos continuar crescendo”, completou Mitidieri.

Na Secretaria Especial de Cultura (Secult), criada em dezembro de 2024, por meio do Projeto de Lei nº 489/2024, Valadares Filho assumiu o cargo de secretário especial, ao lado do secretário-executivo Irineu Fontes, ambos com a missão de ampliar as ações culturais no estado. O recém-empossado evidenciou que estará comprometido com o planejamento estratégico do Estado para aplicar todos os esforços na promoção da cultura sergipana. “Me dedicarei para que as artes e os saberes sejam ainda mais valorizados, pois sabemos que a alma de um povo é a cultura e Sergipe tem muita riqueza para mostrar”, defende.

Já Fabiano Oliveira traz a experiência de anos, especialmente no setor de turismo e eventos, para reestruturar a Empresa Sergipana de Turismo (Emsetur), como anunciado pelo governador na última terça-feira, 18 de março. “Teremos essa missão de revitalizar a Empresa, ao lado do secretário Marcos Franco, para que a gente possa com o trade turístico impulsionar cada vez mais o turismo sergipano, buscando feiras, congressos, encontros religiosos ou esportivos, mas acima de tudo, levar o nome de Sergipe além fronteiras, já que vamos viver o melhor São João do Brasil, realizado pelo Governo do Estado”, garante.

Segundo o secretário-executivo da Cultura, Irineu Fontes, a riqueza cultural sergipana merece toda a atenção que a gestão estadual tem dado nos últimos anos. “Só da cultura popular, nós temos mais de 150 grupos em atividade. Sergipe já é o ‘país do forró’ e o ‘país das vilas’, e estamos preparados para trabalhar e levar a cultura sergipana a ser também o ‘país das artes’, para que quem chegue aqui encontre grandes artistas da cultura popular, da dança, teatro, música, artes visuais, audiovisual e outros”, pontua.

Foto: Arthur Soares