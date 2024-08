Governador empossa secretário da Saúde e o diretor do Ipesaúde

Governador empossa novo secretário da Saúde e novo diretor-presidente do Ipesaúde

No intuito de fazer adequações na área da Saúde do Estado, o governador Fábio empossou nesta segunda-feira, 12, o médico Cláudio Mitidieri como o mais novo secretário de Estado da Saúde (SES), e o médico Walter Pinheiro como novo diretor-presidente do Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde).

Cláudio Mitidieri assume a SES após presidir o Ipesaúde por 14 meses. Durante sua gestão, foram realizadas melhorias na infraestrutura das unidades do instituto na capital e no interior; modernização dos atendimentos aos beneficiários; inauguração e construção de unidades, entre outras ações. Já Walter Pinheiro estava há mais de um ano e sete meses à frente da SES , de janeiro de 2023 a agosto de 2024.

O mais novo gestor do Ipesaúde é médico ortopedista e traumatologista, especialista em cirurgia da mão. Walter Pinheiro também ocupou o cargo de superintendente-executivo adjunto da SES durante todo o ano de 2022. Confiando no potencial dos gestores, o governador enfatizou que os dois dirigentes são profissionais competentes e que contribuirão muito com ações voltadas à Saúde dos sergipanos. “Acho que essa mudança é salutar, oxigena, dá mais oportunidades e traz ideias novas”, disse o governador.

Fábio fez questão de frisar que os médicos são amigos e um continuará o trabalho iniciado pelo outro. “Já avançamos muito, mas a Saúde é uma área complexa e temos sempre o que melhorar”, afirmou.

Além disso, o governador aproveitou para fazer um balanço do que já foi feito na área da Saúde desde o início da gestão. “Criamos o Enxerga Sergipe, interiorizamos os serviços de Saúde, reestruturamos o Ipesaúde, dentro do Huse ampliamos a área de ortopedia, criamos o Aeromédico, a linha de cuidados à base de cannabis, ampliamos em mais de 40% o número de leitos pediátricos, contratualizamos com os hospitais São José, Santa Isabel e Hospital Cirurgia”, elencou.

Em seu primeiro discurso como secretário da Saúde, Cláudio Mitidieri agradeceu a confiança e disse estar ciente e preparado para enfrentar os novos desafios. “Este é um desafio imenso, mas também uma grande oportunidade de continuar servindo ao povo do nosso estado, com dedicação e compromisso. Ao olhar para trás, vejo o quanto foi realizado durante o tempo que passamos à frente do Ipesaúde. Em menos de dois anos, conseguimos transformar a realidade dessa autarquia, que hoje se destaca pelo avanço e modernização em diversas fases. A construção e reestruturação de sede são exemplos claros de como investimos na expansão e na melhoria da infraestrutura, ampliando nossa capacidade”, citou.

Cláudio aproveitou para falar do legado deixado por Walter na SES. “Através do trabalho realizado por Dr. Walter, Sergipe saiu na frente de todo o país. Agora, minha missão como secretário de Saúde será manter os avanços alcançados e, ao mesmo tempo, evoluir em algumas questões. Durante a solenidade de posse, Walter Pinheiro afirmou que sente-se honrado com a missão de gerir o Ipesaúde. “Quero agradecer também a Cláudio por ter deixado o trabalho encaminhado lá no Ipesaúde. Darei minha contribuição neste período que estarei à frente do órgão. Encerro hoje minha contribuição na Saúde agradecendo aos colaboradores da SES, que tanto me ajudaram nessa caminhada”, despediu-se Pinheiro.

