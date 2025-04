Governador entrega nova base do Samu e Centro de Especialidades Médicas na cidade de Simão Dias

O ‘Sergipe é aqui’, iniciativa de governo itinerante promovida pelo Governo do Estado, chegou a Simão Dias, no centro-sul sergipano, para a sua 45ª edição. Durante o evento, que ocorreu no Centro de Excelência Dr. Milton Dortas e na sede da prefeitura local, além dos mais de 160 serviços ofertados para a população, o governador Fábio Mitidieri realizou a inauguração da reforma do antigo Hospital Bom Jesus, para implantação de uma base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e de um Centro de Especialidades Médicas.

A obra teve um investimento de R$ 2.693.620,69. Foram realizadas a edificação do Samu, com a arquitetura original preservada; construção do Centro de Especialidades; edificação para caixas d’água; cobertura para ambulâncias; instalações elétricas, hidráulicas e Sanitárias; iluminação externa, urbanização e drenagem; dentre outros serviços, em uma área de 7.698,89 metros quadrados (m²).

Fábio destacou a importância da obra para levar novos serviços ao município, além de ajudar a desafogar o fluxo em Aracaju. “Hoje nós tivemos a oportunidade de entregar o primeiro o Centro de Especialidades do governo aqui, em um espaço muito bom, que vai ter uma série de iniciativas para ajudar o povo de Simão Dias e região, além de desafogar um pouco a capital. Além da nova base do Samu, que ficou muito bonita. Agradeço ao município que cedeu a área para a gente poder construir aquela base ali, e que os próprios samuzeiros querem usar como base para as próximas”, afirmou.

Simão Dias, que foi a capital sergipana por um dia, recebeu outros investimentos importantes. O Governo do Estado realizou a autorização para pavimentação asfáltica de 10 mil m² e pavimentação granítica de mais 10 mil m² em ruas da sede do município, com investimento de cerca de R$ 4 milhões. Além disso, foi assinado o termo de cessão do ginásio de esportes e do Complexo Desportivo José Maria Costa.

O prefeito do município, Cristiano Viana, agradeceu pelas ações entregues, especialmente as inaugurações da saúde. “A gente vem trabalhando muito forte na área da Saúde, e com essa possibilidade de um Centro de Especialidades aqui, irá melhorar demais o cenário. Além da base do Samu, que antes ficava em um espaço alugado, e agora será permanente. Foi uma obra do governo Belivaldo Chagas, a qual Fábio deu sequência, e ficamos muito felizes”, pontuou.

As obras da saúde, que levam avanço e desenvolvimento para a região, foram realizadas pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SES). “Seguimos um lema do governo, para fortalecer a nossa rede de atenção à saúde no interior do Estado. Nesse Centro, nós teremos três consultórios, uma sala de exames, realizaremos ultrassonografias, consultas com diversas especialidades médicas e paramédicas. Isso descentraliza o serviço, trazendo mais conforto para todos”, declarou o secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri.

Já o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Luiz Roberto Dantas, pontuou a união das pastas para a realização da obra: “Uma parceria da Sedurbi com a SES permitiu essas duas obras, executadas por nós. Um prédio foi restaurado, enquanto o outro foi construído, preservando a originalidade do antigo hospital. O investimento é do Governo do Estado, e enfim foi entregue”.

Sergipe é aqui

O ‘Sergipe é aqui’, coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC), é um programa de governo itinerante, cujo propósito é levar toda a estrutura governamental para um município. A iniciativa já soma cerca de 200 mil atendimentos, e reforça o compromisso do Estado com a inclusão, cidadania e presença ativa nos municípios. Com mais de 160 serviços prestados pelas secretarias, órgãos, fundações e autarquias estaduais, Simão Dias se tornou simbolicamente a capital sergipana por um dia.

Fábio destacou a importância do ‘Sergipe é aqui’ para os municípios sergipanos. “A ideia é chegar nos 75 municípios. É um evento muito grande, que conta com a colaboração do município, pois se a prefeitura não ajudasse não teríamos como realizar. A média de atendimentos supera cinco mil por edição. As pessoas vieram exercer sua cidadania, com todas as secretarias presentes”, destacou

O prefeito de Simão Dias aproveitou a oportunidade e agradeceu pela parceria com o Estado. “Estava aguardando o evento com ansiedade aqui. Graças a Deus isso aconteceu, e agradeço ao governador Fábio e toda a equipe por trazerem o ‘Sergipe é aqui’ para cá. A prefeitura é parceira desse projeto, e quando a gente trabalha, o povo sabe reconhecer isso”, ressaltou Cristiano Viana.

Entre diversas autoridades, estiveram presentes os ex-governadores Antônio Carlos Valadares e Belivaldo Chagas, naturais de Simão Dias. Belivaldo exaltou o trabalho da atual gestão em prol da população. “O governador veio trazer serviços a Simão Dias. Sei do compromisso de Fábio com Sergipe, que muito me ajudou quando eu era governador, e agora está dando resposta, continuando todas as nossas obras. Obrigado pelo trabalho, começamos juntos e vamos terminar juntos”, afirmou.

Por fim, na oportunidade, foi confirmado que o município de Lagarto receberá a próxima edição do ‘Sergipe é aqui’, em 25 de abril. “Já acompanho de perto esse programa. É um grande evento, dando um leque de opções e serviços à população. No dia 25 ele estará na nossa cidade, e será sem dúvidas um sucesso”, colocou o prefeito de Lagarto, Sérgio Reis.

Foto: Arthur Soares