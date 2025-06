Governador entrega nova Central de Flagrantes e reforça a segurança

O Governo de Sergipe entregou, nesta quarta-feira, 18, o novo prédio da Central de Flagrantes (Ceflan), situado na zona norte de Aracaju. As obras de reforma e ampliação da unidade trouxeram uma estrutura moderna e mais adequada para a realização dos atendimentos e procedimentos policiais.

Segundo o governador Fábio Mitidieri, o novo espaço oferecerá mais conforto à população e profissionais, o que reflete no desempenho e resultados conquistados pelas forças de segurança. “A polícia recebe esse instrumento importante, saindo da antiga sede, que ficava no Santos Dumont, agora, oferecendo condições melhores de trabalho e, também, acolhimento às pessoas que procuram a Central. Os investimentos na segurança pública são cada vez melhores. Sergipe foi o quarto estado do Brasil que mais investiu em segurança pública proporcionalmente, e somos o estado mais seguro do Nordeste, então, os resultados estão aparecendo. E o que a gente puder fazer para reforçar a qualidade do serviço, reforçar as nossas forças de segurança, a gente vai fazer’, destaca.

Fábio lembrou que, apenas em 2024, foram investidos R$ 1,92 bilhão na Segurança Pública de Sergipe, o que representa quase 12% do orçamento do Estado. “A gente tem feito um esforço, que é reconhecido pelas forças de segurança e pela sociedade. Quando o governo e a polícia trabalham de mãos dadas, quem ganha é a sociedade”, frisa.

De acordo com o secretário de Estado da Segurança Pública, João Eloy, a gestão estadual tem comprovado o comprometimento que tem com a segurança. “É um momento de agradecermos pelos esforços que vêm sendo feitos para cumprir todas as promessas para a Segurança Pública. Aqui, temos um prédio que serve às forças policiais de Sergipe, tanto à Polícia Civil quanto à Militar, com funcionamento 24h, trazendo mais segurança também à região do José Conrado e Siqueira Campos, grandes bairros da nossa capital”, pontua.

O senador Alessandro Vieira evidenciou a evolução e modernização dos equipamentos públicos da área, em comparação a quando atuava como delegado no estado. O parlamentar também enalteceu a capacidade da gestão de Fábio em ouvir a população para saber como melhor atender as demandas do estado. “Discurso sem orçamento, são só palavras, o vento leva. Fábio escutou e continua escutando o povo e colocando orçamento. A gente, como senador, se soma nesse trabalho, para que as coisas possam mudar. É muito importante esse trabalho porque temos orgulho de falar que Sergipe é o estado mais seguro do Nordeste, caminha para ser o mais seguro do Brasil e isso, também, atrai mais investimentos para onestado”, aponta.

Espaço

O novo prédio, que está localizado na rua Natal, no bairro José Conrado de Araújo, anexo ao Parque de Exposições, em Aracaju, foi idealizado tanto para otimizar o trabalho dos servidores da Polícia Civil e das demais forças de segurança pública, quanto para melhorar o atendimento à população, inclusive com acesso separado entre a comunidade e os detidos levados à Central de Flagrantes.

O delegado-geral da Polícia Civil, Thiago Leandro, explicou que a Central de Flagrantes abrange não só a capital Aracaju, mas os municípios Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão. “A geolocalização dessa nova sede é mais ou menos no meio de Aracaju, o que facilita o acesso. A Central de Flagrantes é a nossa linha de frente de combate ao crime em todo o estado. Somente no ano passado, realizamos na Ceflan dois mil procedimentos. A unidade não fecha, funciona 24 horas, sete dias por semana, durante todo o ano”, informa.

O investimento total aplicado na nova Ceflan foi superior a R$ 2,2 milhões, sendo R$ 1.556.604,84 provenientes do Fundo a Fundo e R$ 170.250,65 oriundos do Fundo Especial de Segurança Pública (Funesp). Além desses investimentos, foram aplicados recursos, também, do Fundo a Fundo de R$ 573.482 mil para aquisição e instalação de mobiliário e equipamentos de informática e tecnologia, além de gerador de energia, necessários ao funcionamento da Ceflan.

O comandante-geral da Polícia Militar de Sergipe, o coronel Alexsandro Ribeiro, enfatizou como a nova estrutura ajudará a dar agilidade ao trabalho policial. “É uma grande conquista para a segurança pública do Estado de Sergipe. Um prédio com localização estratégica, que traz mais dignidade e operacionalidade. Os nossos policiais militares também serão muito bem acolhidos aqui”, ressalta.

Estrutura

A estrutura foi cedida pela Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro) e passou por reformas e ampliações acompanhadas pela Diretoria de Engenharia e Arquitetura da SSP (Dirarq), com execução de empresa contratada e coordenação da obra feita pela Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas (Cehop). Durante a concepção dos projetos, a Dirarq identificou a necessidade de uma obra mais robusta, o que criou uma estrutura totalmente planejada para a atuação da Ceflan.

O diretor da Ceflan, o delegado Gabriel Nogueira enumerou os ganhos com a nova unidade. “É muito importante a gente estruturar um ambiente de trabalho que seja acolhedor, humanizado e eficiente na prestação do serviço. É um prédio exclusivo e, dentro desse complexo, temos, também, um anexo pensado para recepção da ocorrência policial, seja a Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, a própria Polícia Civil, Guarda Municipal, quando fazem alguma ocorrência na rua, na execução de uma prisão em flagrante ou um cumprimento de mandado, trazer para a delegacia e relatar o que aconteceu”, complementa.

Com a nova sede, a Central de Flagrantes deixa de funcionar na estrutura da 3ª Delegacia Metropolitana, no bairro Santos Dumont, permitindo melhor alocação das unidades da Polícia Civil e otimizando o atendimento à população e às forças de segurança. A nova Ceflan possui área total de 1.744,9 m², com 722,46 m² de área construída, distribuída de forma funcional para dar suporte às demandas diárias da unidade, que funciona 24 horas por dia, em regime de plantão ininterrupto.

A estrutura foi pensada para garantir agilidade – permitindo atendimento a múltiplas ocorrências simultaneamente –, conforto e segurança aos servidores, advogados, policiais e custodiados. O prédio conta com recepção ampla com dois banheiros acessíveis; salas para registro de boletins de ocorrência; dois cartórios, cada um com quatro salas de atendimento; sala de reconhecimento; e sala destinada à OAB.

Para a atuação administrativa e operacional, a Ceflan dispõe de uma custódia geral de documentos, sala de distribuição, gabinete de coordenação com copa e sanitário, além de dois gabinetes de delegado com alojamento e banheiros privativos. A unidade conta, ainda, com dois sanitários internos de uso comum e um bloco específico para o registro de Relatórios de Ocorrência Policial (ROPs), com três pontos de atendimento, arquivo e banheiro. Há, também, uma copa, sala de descompressão para o descanso dos servidores e alojamentos masculinos e femininos com banheiros privativos.

A área de carceragem é composta por quatro celas distintas: uma masculina, uma feminina, uma para menores e uma acessível, garantindo o cumprimento das normas de custódia e os direitos dos custodiados. A estrutura externa conta com três áreas de estacionamento, divididas entre público, operações e setor administrativo.

Atuação

A Central de Flagrantes é um dos principais pontos de atuação da Polícia Civil de Sergipe e recebe ocorrências oriundas da população e de diferentes forças de segurança, como Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e guardas municipais. A unidade também é responsável pelo atendimento de suspeitos presos em flagrante ou por mandado judicial, dando início aos procedimentos legais para encaminhamento dos casos às delegacias especializadas ou ao sistema prisional.

Foto: Arthur Soares