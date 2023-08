Governador entrega reestruturação da rodovia SE-265 e assina ordens de serviço em Itaporanga d’Ajuda

O governador Fábio Mitidieri participou nesta quinta-feira, 10, de mais uma edição do ‘Sergipe é aqui’, programa de Governo Itinerante coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil que transfere, de maneira simbólica, a capital do estado para um município do interior durante o dia de realização da ação. A cidade de Itaporanga d’Ajuda, na Grande Aracaju, recebeu a 9ª edição, que incluiu entrega de obra e anúncio de investimentos.

Foi entregue a reestruturação de trechos da rodovia estadual SE-265, entre os municípios de Itaporanga e Lagarto, no centro-sul do estado. A obra foi autorizada na gestão anterior e soma um investimento de R$ 71.639.441,08 em 46,17 quilômetros de estrada. Também foi assinada ordem de serviço de perfuração de dois poços artesianos, que beneficiarão cerca de 800 famílias do povoado Nova Descoberta, um investimento da ordem de R$ 454 mil. Além disso, houve o anúncio de investimentos na reforma do Centro de Excelência Felisbelo Freire e da Central de Abastecimento de Alimentos do município.

“Esta é a 9ª edição, com mais de cem serviços ofertados, uma forma de levarmos o governo para perto das pessoas. A gente sempre fala em humanizar a gestão, e trazemos os serviços para perto da população com esse objetivo. Nosso trabalho é para que o sergipano se orgulhe do estado em que vive”, declarou o governador Fábio Mitidieri na oportunidade.

O secretário da Casa Civil, Jorginho Araujo, reforçou o compromisso de levar a estrutura governamental para mais perto das pessoas. “Toda a equipe do governo, com suas secretarias e dirigentes dos mais diversos órgãos de toda a estrutura governamental, acolheu o programa. Afinal de contas, o município que recebe a edição é a capital do estado nesse dia, e estamos todos aqui hoje trabalhando em Itaporanga para nos aproximarmos da população, olhando de perto nos olhos de cada cidadão, escutando suas demandas, sugestões e também críticas, e, obviamente, o governo já busca trazer soluções concretas”, avaliou o gestor.

O secretário de Estado da Educação e da Cultura, Zezinho Sobral, aproveitou a ocasião para informar sobre a reforma do Centro de Excelência Felisbelo Freire. “Planejamos a ampliação de quatro salas de aula, além de dois laboratórios e um vestiário na quadra de esportes que, inclusive, foi entregue recentemente. Quero agradecer ao governador e ao prefeito Otávio Sobral pela colaboração”, declarou Zezinho Sobral.

Ao longo de oito edições, o Governo Itinerante ‘Sergipe é aqui’ já atendeu 33.179 pessoas, uma média de 4.147 por cidade, com a oferta de mais de cem serviços de 15 órgãos públicos estaduais diferentes num só dia. Até o momento, o projeto também visitou as cidades de Boquim, Propriá, Porto da Folha, Estância, Carmópolis, Nossa Senhora das Dores, Frei Paulo e Itabaianinha.

Visita

O governador aproveitou a 9ª edição do ‘Sergipe é aqui’ para visitar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas do município, que atualmente recebe recursos do Estado, além de conhecer a Central de Abastecimento de Alimentos Arnaldo Rolemberg Garcez do município, que será reestruturada com auxílio do governo.

Fábio Mitidieri também esteve na área onde ficará a fábrica de refrigerante HBC Indústria e Comércio, no Povoado Nova Descoberta. O empreendimento deve gerar cerca de 300 empregos diretos e tem previsão de iniciar as atividades em fevereiro de 2024.

“É importante a chegada da fábrica de refrigerante no município para movimentar a economia. Desde o início da gestão, fazemos um trabalho constante de prospecção de investimentos, mostrando o potencial do estado e vantagens de se instalar aqui”, disse o governador.

O empresário Ermolau ressaltou que o apoio da gestão foi fundamental para a fixação da fábrica no município. “Agradeço muito ao governo pelo apoio. Esse investimento estava no papel há dois anos, estava com o maquinário comprado, quase desistindo, quando pude me reunir com a equipe do governo e resolvi investir aqui”, revelou.

Rodovia

Por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), com execução do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER), foi realizada a reestruturação de parte da rodovia estadual SE-265, que compreende os municípios de Itaporanga d’Ajuda e Lagarto.

Foram investidos R$ 71.639.441,08 em 46,17 quilômetros de estrada, que inclui os trechos: entroncamento da BR-101 (Itaporanga); entroncamento da rodovia SE-160 (Povoado Brasília – Itaporanga) e parte da rodovia SE-160; entroncamento da rodovia SE-265 (Povoado Jenipapo – Lagarto) e parte da rodovia SE-459; entroncamento da rodovia SE-160 (Povoado Brasília) e entroncamento rodovia SE-170 (Lagarto).

“Esta é a 9ª edição do ‘Sergipe é aqui’, e nós somos privilegiados em receber o projeto. Há muita gente aqui hoje usufruindo dos serviços do ‘Sergipe é aqui’. Essa é uma iniciativa muito proveitosa”, disse o prefeito de Itaporanga d’Ajuda, Otávio Sobral.

Serviços

Para a 9ª edição, o ‘Sergipe é aqui’ levou serviços já conhecidos, como a emissão de carteira de identidade, consultas e exames da mulher e do homem e castração de animais, e também introduziu algumas novidades. A Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (Seasc) inovou ao levar, pela primeira vez, a palestra do ‘Selo SENAF’ – Selo Nacional da Agricultura Familiar, ‘Cine EAN’ (exibição de vídeos de Educação Alimentar e Nutricional) e a palestra sobre o ‘Agosto Dourado’ (mês de conscientização pelo incentivo ao aleitamento materno). As atividades entraram no circuito das ações de ‘Educação Alimentar e Nutricional’.

O Banco do Estado de Sergipe (Banese) realizou o mutirão de credenciamento do Mulvi Pay, que se trata da maquineta do banco para efetuar pagamentos em cartão de crédito. Foram credenciados os estabelecimentos que apresentaram interesse em adquirir a máquina, além de suporte aos clientes que já são cadastrados.

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec) levou a Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec) para o ‘Sergipe é aqui’, que orientou a população quanto aos editais vigentes na instituição.

Balanço

De acordo com a organização, os serviços mais procurados foram de emissão de RG, emissão de certidão de nascimento, casamentos e óbito, serviços de saúde da mulher (citologia, ultrassom mamária e transvaginal) e serviços de saúde do homem (exame da próstata e PSA).

A Superintendência de Proteção Animal (SupAnimal), vinculada à Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), já realizou 312 consultas e avaliações em animais de estimação, aplicou 127 vacinas antirrábicas e fez 193 procedimentos de castração de cães e gatos. O ‘Castramóvel’, projeto voltado para o atendimento aos animais, foi introduzido na 5ª edição do ‘Sergipe é aqui’, em Carmópolis, no leste sergipano.

Pelo calendário, ainda neste mês de agosto haverá as edições do ‘Sergipe é aqui’ em Capela (leste sergipano) e Tobias Barreto (centro-sul sergipano); em setembro a ação será realizada na Barra dos Coqueiros (região metropolitana de Aracaju) e em outubro está programada para acontecer em Campo do Brito (agreste sergipano).

Foto: César de Oliveira