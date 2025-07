Governador entrega reforma do Centro de Excelência José Rollemberg

O governador Fábio Mitidieri entregou à comunidade do conjunto Agamenon Magalhães, em Aracaju, a reforma, ampliação e climatização do Centro de Excelência José Rollemberg Leite, nesta quinta-feira, 17. Com a inauguração, o Estado chega à marca de 74 obras entregues para a área da Educação em 30 meses. Na solenidade, o Governo de Sergipe também realizou a entrega oficial dos kits de viagem aos 50 estudantes intercambistas selecionados para a primeira turma da 2ª edição do programa Sergipe no Mundo.

O governador lembrou que a história da escola, que tem 72 anos, se confunde com a do próprio bairro, por isso a unidade representa um elo para a comunidade local. “Mais do que uma estrutura moderna, a gente entrega aqui dignidade, e a possibilidade de realizar sonhos através da Educação. Fico feliz de poder chegar à Escola José Rollemberg Leite, por onde passaram grandes sergipanos e, hoje, entregá-la reformada, totalmente climatizada, com laboratório de Ciências ampliado, laboratório de Informática, auditório ampliado, quadra de esportes, enfim, a infraestrutura que a gente tem entregado aos sergipanos”.

A obra contou com investimento total de R$ 3.398.771,84 para reforma, ampliação e climatização. A reforma envolveu o valor de R$ 3.140.269,99, enquanto na climatização foram aplicados R$ 258.501,85 para o aumento de carga de energia, fornecimento e instalação de 45 aparelhos de ar-condicionado.

O vice-governador e secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, destacou que o conjunto de melhorias na Educação refletem em melhores índices educacionais para Sergipe. “O governo propõe à Educação um ritmo e qualidade que é contínuo, devido ao reconhecimento da necessidade de entregar aos nossos alunos, ao futuro do Sergipe, aos filhos dos sergipanos, uma estrutura de excelente qualidade, como acontece aqui. Lembrando que Sergipe bateu a meta da alfabetização e é o oitavo estado que mais cresce na alfabetização infantil. Ou seja, do ponto de vista pedagógico, as melhorias nos índices acompanham a qualidade das estruturas propostas”, explicou o gestor da Seed.

Estrutura

A ordem de serviço para a obra foi assinada no fim de 2023, nos 70 anos da unidade escolar, e a entrega ocorreu dentro do prazo, em comemoração aos 72 anos do Centro. A modernização incluiu melhorias nas instalações hidráulicas, elétricas e estruturais, ampliação da cozinha, laboratórios e auditório, além da construção de novos espaços como arquivo, vestiários com acessibilidade e quiosques. Também foram implantados sistemas de drenagem, esgoto, combate a incêndio e proteção contra descargas atmosféricas.

Todas as 13 salas de aulas e espaços coletivos também foram climatizados, a partir da instalação de 45 aparelhos de ar-condicionado, que garantem o controle climático em todos os ambientes e mais conforto para a comunidade escolar.

A diretora do Centro de Excelência José Rollemberg Leite, Andreza Cristina Andrade, informou que a escola agora está muito mais acolhedora e confortável. “A comunidade está extremamente feliz e grata ao Governo do Estado por esse grande feito. Eu tenho certeza que agora, com a estrutura física melhorada, os nossos estudantes, professores e demais profissionais, ficarão muito mais estimulados para desenvolverem os seus trabalhos e estudos. Creio que vamos conseguir indicadores educacionais muito melhores agora que temos uma estrutura adequada”, avalia.

A gestora ressaltou que as mudanças físicas influenciam diretamente no conteúdo pedagógico e rendimento dos estudantes. “O espaço físico de uma escola também faz parte do currículo, também ensina os estudantes. Inclusive, os historiadores da educação atribuem a estrutura física da escola, o lugar da escola, como um segundo professor. Porque educa pelos usos que são feitos, pelos significados, pelas apropriações que as pessoas que aqui estudam e trabalham fazem dele todo dia”, pontuou Andreza Cristina Andrade.

Atualmente, a unidade conta com 284 estudantes e oferta turmas do Ensino Fundamental dos anos finais (do 6º ao 9º ano), do Ensino médio integral (da 1ª a 3ª série) e do Ensino Médio integral integrado ao profissionalizante (da 1ª a 3ª série).

A estudante do 9º ano Lilian Raquel Costa, 14 anos, contou que estuda na unidade há 3 anos e o que mais gostou na reforma foi a climatização. “A estrutura está bem melhor, com laboratório e tudo novo. E o que mais gostei foi que as salas foram climatizadas, porque o calor nos deixa desconfortáveis nas aulas, mas agora vai ficar fresquinho e os alunos vão se concentrar mais”.

Efraim Porto, 15 anos, aluno do 1º ano do Ensino Médio, que pratica voleibol, comentou que a nova quadra é um incentivo a mais para os estudantes. “É muito bom para a gente que pratica esporte ter um lugar para treinar, jogar quando quiser e ajudar o nosso próprio time a crescer na escola. A gente gostou de tudo: está tudo novo, com redes, a quadra reformada, bonitinha, e refletores, que antes não tinha”, revelou o jovem.

Sergipe no mundo

Neste ano, o Governo de Sergipe está investindo R$ 5.898.072,50 no Sergipe no Mundo. O embarque da primeira turma desta edição está previsto para o dia 26 de julho e tem como destinos: Waterford e Galway (Irlanda); Brighton e Cambridge (Inglaterra); Málaga (Espanha) e Lyon (França). A segunda turma irá para Vancouver (Canadá); San Diego (Estados Unidos); Camberra (Austrália); Sevilha (Espanha).

O governador Fábio Mitidieri falou do poder transformador da política pública. “Esses alunos vão realizar um sonho de muitos, que é o intercâmbio cultural e educacional na Europa ou Estados Unidos, o que vai ser importante para a experiência de vida dele. Esses jovens poderão entender que a educação leva a um mundo maravilhoso, de oportunidades”, colocou Fábio.

Para João Lucas Lisboa, 17 anos, estudante do 3º ano do Colégio Estadual Jornalista Paulo Costa, participar do Sergipe no Mundo é a realização de um sonho que ele não imaginava concretizar tão cedo. “Sou imensamente grato ao Governo de Sergipe por essa oportunidade, que enxergo como uma forma de abrir minha mente para um novo mundo, algo que pode mudar minha história, minha vida. A gente, que vem de família pobre, não tem condições de fazer um intercâmbio, por isso nunca imaginei que com 17 anos poderia estar tendo a oportunidade de ir para a Irlanda, Waterford, quase do outro lado do mundo, para estudar Inglês”, expressou o jovem.

Foto: Reinaldo Moura