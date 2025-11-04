GOVERNADOR FÁBIO COMEMORA: NÚMERO DE SERGIPANOS COM CARTEIRA ASSINADA SUPERA BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA

O Governo de Sergipe promoveu nesta terça-feira, 4, mais uma edição do Café ponto Gov, na qual o governador Fábio Mitidieri apresentou resultados históricos obtidos por Sergipe no último levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Ao lado dos secretários de Estado, também foram apresentados os resultados do estudo realizado sobre o impacto econômico dos festejos juninos no estado, os quais movimentaram cerca de R$ 400 milhões e atraíram mais de 2,5 milhões de pessoas participando dos eventos por todo o estado.

Com relação aos avanços na geração de emprego e renda, Sergipe alcançou em setembro o segundo maior crescimento do Brasil no número de pessoas trabalhando com carteira assinada, com 357.444 empregos formais. Fábio destacou que o número de pessoas empregadas em Sergipe superou o número de pessoas beneficiárias do Bolsa Família. Entre dezembro de 2022 e outubro de 2025, Sergipe reduziu de 414 mil para 356 mil famílias atendidas pelo programa de transferência de renda.

“Assumimos o compromisso de ser o governo do emprego e alcançamos um número impressionante. Pela primeira vez na história temos mais carteiras assinadas do que famílias cadastradas no Bolsa Família, o que representa uma jornada de transformação econômica e social. Ao longo de dois anos e nove meses, porque esse dado é de setembro, a gente veio diminuindo essa diferença, o que mostra que as políticas de geração de emprego e renda do nosso estado estão funcionando para que a gente consiga efetivamente mudar a vida das pessoas, transformar vidas por meio da oportunidade”, ressaltou.

O governador lembrou que os avanços são fruto da política intersetorial que vem demonstrando resultados positivos nas diversas áreas e pastas da gestão: Inclusão, Trabalho, Segurança, Fazenda, Turismo, Saúde, Cultura, Educação, Infraestrutura entre outras. “Esses números que estamos alcançando são resultado de ações nas diversas áreas e com muitos parceiros como prefeitos, deputados, vereadores, sociedade civil. Realizamos um grande trabalho na área econômica para garantir as condições financeiras para os investimentos que fazemos nas várias políticas e programas que desenvolvemos. Somos destaque nacional no turismo, segurança pública, temos um estado que se acostumou a ter boas novas. Conseguimos acolher, abraçar e gerar oportunidades para nossa população”, pontuou Mitidieri.

O secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, Jorge Teles, falou que programas como o Qualifica Sergipe, Primeiro Emprego e a plataforma GO Sergipe, coordenados pela Seteem, assim como o Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI), da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), políticas da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) e ações das demais Secretarias se somam para que os avanços sejam a cada dia mais perceptíveis na qualidade de vida da população.

“Para chegarmos a esses números, todas as Secretarias estão envolvidas. Passa pelo planejamento estratégico, equilíbrio fiscal, todos os investimentos na educação e em programas sociais, assim como pelo turismo, agricultura, infraestrutura, que dinamizam a nossa economia, que fazem a roda da economia girar. Quando o resultado aparece é porque esse time focado trabalhou em sinergia”, disse Jorge Teles.

Transformação Social

Em setembro, Sergipe registrou um saldo positivo de 5.962 postos de empregos formais criados, de acordo com o Caged. Junto aos programas de geração de emprego, as ações da Assistência Social garantem o acolhimento para a população mais vulnerável.

“Temos os programas de segurança alimentar, como o Prato do Povo, o Restaurante Padre Pedro, o PAA, que são essenciais, e outros que promovem a independência financeira, para oportunizar a entrada dessas pessoas no mercado de trabalho, como o Rode Bem e o CNH Social. Geramos oportunidades, qualificação, promovemos capacitaçoes, valorizamos a agricultura familiar e, assim avançamos. Os números vão evoluindo e conseguimo trazer índices como o de hoje, no qual 356 mil pessoas estão dentro da estrutura do Bolsa Família, mas 357 mil têm carteira assinada”, apontou a secretária da Seasic, Érica Mitidieri.

Festejos juninos

Os 60 dias do ciclo junino 2025 em Sergipe, com destaque para o Arraiá do Povo e a Vila do Forró, na Orla de Atalaia, em Aracaju, se consolidaram como um dos maiores motores de cultura, turismo e economia do estado. Os festejos também tiveram impacto positivo na inclusão social e arrecadação fiscal.

Foram 104 atividades econômicas potencialmente beneficiadas pelos festejos e 66.545 pessoas envolvidas no mercado formal de trabalho, segundo o estudo do Observatório de Sergipe, vinculado à Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan).

Na coletiva, realizada na Biblioteca Pública Epiphanio Dória, nesta terça-feira, 4, o secretário de Estado da Comunicação Social, Cleon Menezes, evidenciou que os festejos de Sergipe se destacam entre os três maiores São João do Brasil, impulsionando a cultura junina e o turismo. “Sergipe, o país do forró, passa a ser um posicionamento do nosso estado que entra agora na rota do turismo no período junino. Os nossos festejos juninos se consolidaram, fortalecendo o turismo e a política de geração de emprego e renda do governo de Fábio Mitidieri”, enfatizou o gestor da Secom.

O Arraiá do Povo, como carro-chefe do projeto, com R$ 40 milhões em investimentos e R$ 8 milhões arrecadados por patrocínios e bares, registrou um fluxo geral de pessoas no evento de 1.368.000.

Somente em junho, o ICMS líquido arrecadado chegou a R$ 480 milhões, um crescimento de 10,6% quando comparado ao mesmo período de 2024. O governador informou que os recursos arrecadados no período chegam a todos os municípios sergipanos, sejam por meio das ações do Estado ou do repasse direto do ICMS arrecadados aos municípios.

