Governador Fábio discute integração de forças de segurança com PF visando intensificar enfrentamento

Em busca de fortalecer as políticas públicas voltadas à segurança da população sergipana, o governador do Estado, Fábio Mitidieri, esteve reunido com a superintendente regional da Polícia Federal em Sergipe, Aline Marchesin, e com o secretário de Estado da Segurança Pública, João Eloy, para tratar sobre a implementação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco). A reunião aconteceu nesta terça-feira, 11, no Palácio Museu Olímpio Campos, situado na Praça Fausto Cardoso.

A Ficco é um projeto do Governo Federal destinado a integrar as forças de segurança pública federal e estadual em todos os estados da Federação. O propósito é intensificar o enfrentamento e a desarticulação das organizações e associações criminosas, visando o combate a crimes como o tráfico de drogas e armas, furto, roubo e receptação de cargas e valores, além da lavagem e ocultação de bens.

O governador Fábio falou sobre a importância de Sergipe aderir à Ficco para a segurança pública da população sergipana. “Acredito que essa integração vai contribuir para o fortalecimento da segurança pública em nosso estado, tornando-nos ainda mais preparados para enfrentar e desarticular as organizações criminosas que tanto prejudicam nossa sociedade. A segurança dos sergipanos é uma prioridade para o nosso governo. Juntos com o Governo Federal, estamos empenhados em promover um ambiente mais seguro e tranquilo para todos os cidadãos”.

A superintendente Aline Marchesin expressou sua satisfação com o encontro com o governador, e destacou a receptividade e interesse demonstrados por ele. “A reunião foi extremamente positiva e o governador se mostrou aberto a encontrarmos, juntos, um consenso em relação à implementação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado e Facções em Sergipe”.

Ficco

Coordenada pela Secretaria de Estado de Defesa Social (SEDS), a Ficco é composta por importantes órgãos de segurança, tais como a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Essa iniciativa é baseada no Plano Nacional de Segurança Pública, que tem como uma das ações estratégicas o fortalecimento da atividade de inteligência das instituições de segurança pública e defesa social. A atuação integrada dos órgãos do Sistema Único de Segurança Pública (Susp) visa o aprimoramento das ações de produção, análise, gestão e compartilhamento de dados e informações.

Avanços na segurança pública

Em um período de oito anos, Sergipe passou por uma transformação significativa em relação à sua segurança, abandonando o título de estado mais violento do país. De acordo com a Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal (CEAcrim) da Secretaria da Segurança Pública (SSP), divulgado na última sexta-feira, 7, o número de homicídios no primeiro semestre de 2023 caiu em impressionantes 61,6% em comparação com o mesmo período de 2016, resultando em, pelo menos, 383 vidas salvas. Além disso, junho de 2023 registrou o menor número de homicídios desde outubro de 2007.

Ao analisar a série histórica, constata-se que o semestre atual apresenta o menor número de homicídios desde 2005, quando foram registrados 234 casos. Esse comparativo é feito com o ano de 2016, que foi marcado pela pior taxa de homicídios do estado de Sergipe. A queda acentuada nesses índices é um indicativo do progresso alcançado na segurança pública, o que reflete o compromisso e o empenho da atual gestão em garantir a tranquilidade e a proteção dos cidadãos sergipanos.

Foto André Moreira