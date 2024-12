Governador Fábio é homenageado com maior honraria do TCE/SE

O governador Fábio Mitidieri recebeu nesta segunda-feira, 9, o Colar e Diploma do Mérito Gumersindo Bessa, homenagem do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE). Eles são entregues a todas as personalidades que prestaram relevantes serviços para o desenvolvimento do estado de Sergipe em diversas áreas de atuação, como desembargadores, promotores, políticos, médicos e cidadãos que exercem serviços voluntários.

“Gostaria de compartilhar essa homenagem com todos os meus secretários e servidores do Governo do Estado, que são os verdadeiros responsáveis por tudo que estamos alcançando. Muito obrigado! Pela primeira vez, Sergipe é o estado da qualidade de vida do Brasil e não apenas do Nordeste. Sou grato por tudo e queremos trabalhar para alcançar cada vez mais números expressivos”, reconheceu o governador. Além de Fábio, estiveram entre os homenageados o ministro Márcio Macedo, o médico Almir Santana, e o mobilizador social Almir do Picolé.

Personalidade conhecida dentro e fora do estado de Sergipe, Almir Almeida Paixão, o Almir do Picolé, é o idealizador e gestor da Creche Ação Solidária Almir do Picolé, em Nossa Senhora do Socorro. Ele declarou-se emocionado com a lembrança de seu nome. “Fazemos há décadas este trabalho e no Natal não será diferente. Entregaremos as cestas básicas e os brinquedos às nossas crianças. Muito obrigado!”, exaltou.

Honraria

O Colar e Diploma do Mérito Gumersindo Bessa são a mais alta honraria do TCE, instituída em 19 de outubro de 2013 pelo então presidente do órgão, conselheiro José Carlos de Sousa. Ela homenageia pessoas que desempenham funções importantes para a sociedade.

A homenagem é concedida para reverenciar aqueles que tenham notabilizado e dignificado o nome do estado. “Hoje homenageamos o Poder Executivo, na pessoa do governador Fábio Mitidieri; o Poder Legislativo, na pessoa do deputado Jeferson Andrade; o ministro de Estado, Márcio Macêdo; o Tribunal de Justiça, na pessoa do doutor Ricardo Múcio; e tantos outros que fazem Sergipe engrandecer, com seus talentos e competências que fazem a diferença”, detalhou a presidente do Tribunal de Contas, a conselheira Susana Azevedo.

Gumersindo de Araújo Bessa nasceu no ano de 1859 em Estância, onde iniciou sua vida educacional primária e parte da secundária, fazendo o curso de Humanidades. Em seguida, mudou-se para Salvador, onde cursou o seminário arquiepiscopal da Bahia, o qual descontinuou para fazer a matrícula na Faculdade de Direito de Recife (PE).

Em 1885, obteve o grau de bacharel na Faculdade de Direito, tendo-se destacado como um dos alunos mais brilhantes. Após sua formação, exerceu o cargo de promotor público na comarca de São Cristóvão.

Na esfera política foi eleito deputado provincial em Sergipe, e exerceu atividade vocatícia em escritório particular na própria Aracaju. No período da República conquistou novo mandato na Assembleia Legislativa, sendo um dos principais nomes na elaboração da primeira Constituição Estadual de Sergipe.

Foto: Reinaldo Moura