Fabio Mididieri celebra obra de conexão do terminal de GNL da Eneva à malha de transporte da TAG

O estado de Sergipe avança no processo de abertura e expansão do mercado de gás natural no Brasil. Nesta terça-feira, 23, foi inaugurado simbolicamente, em cerimônia no Teatro Tobias Barreto, o Projeto de Conexão do Terminal de GNL e Complexo Termelétrico da Eneva à rede da Transportadora de Associada de Gás (TAG), viabilizando o acesso de uma importante fonte de suprimento à demanda nacional do energético.

Para o governador, Fábio Mitidieri, este é um momento ímpar para o estado, pois recebe o primeiro terminal privado conectado à rede de Transportadora Associada de Gás (TAG), reforçando o compromisso do Estado com o processo de renovação energética. “É o primeiro do Brasil e é aqui em Sergipe. Isso vai gerar mais oportunidades e vai fazer com que a gente possa aumentar a geração de emprego tornando um grande passo para o início da exploração do gás pela Petrobras e o aumento da produção da própria Eneva, que tem inclusive projetos de ampliação da sua produção”, afirmou.

O governo de Sergipe apoiou a construção do gasoduto através da concessão de incentivo fiscal, aprovado pelo Conselho de Desenvolvimento Industrial de Sergipe (CDI), para aquisição dos tubos fabricados. O incentivo está enquadrado no Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI). O benefício reduziu os custos na aquisição do material e, consequentemente, o valor do investimento para a obra, resultando em uma tarifa de transporte mais competitiva, favorecendo a atração de operações para o terminal de GNL da Eneva.

“Nossa preocupação é interiorizar o gás e o desenvolvimento. Queremos atrair indústrias, gerar emprego e renda. O que digo aos investidores é que confiem em Sergipe e no ambiente de negócios que estamos construindo”, declarou o governador.

O CEO da TAG, Gustavo Labanca, explicou que a conexão de terminal de GNL da Eneva à malha da transportadora faz com que o gás disponibilizado pela Eneva seja ofertado para o sistema nacional. “Esse gás não fica aqui em Sergipe, o estado passa a ser um polo de comercialização de gás para todo o Brasil”, disse, acrescentando que foram 350 milhões investidos em Sergipe.

Além disso, Gustavo fez questão de enfatizar o apoio do Estado, que, segundo ele, foi um facilitador desse investimento. “Durante o pico de obra, conseguimos gerar entre 600 e 700 empregos aqui na localidade, sendo que 70% dos empregos foram da Eneva. Dissolvido pela mão de obra local. Então, a gente tem orgulho de dizer que contribuímos com mão de obra sergipana para fazer esse investimento relevante para o Sergipe, para o Nordeste e para o país”, completou.

O CEO da Eneva, Lino Cançado, acredita que este seja um marco para o Brasil, porque é o primeiro terminal de gás importado privado a ser conectado à rede de gasoduto nacional. “É mais um ofertante de gás na rede, aumentando a competitividade do gás natural no Brasil. E além da importância desse gás, a gente tem um leilão de termelétricas, que provavelmente deve acontecer até o final deste ano, abrindo a possibilidade de expandirmos o nosso parque termelétrico aqui no estado de Sergipe, que hoje já conta com as usinas da Celse, mas tem projetos de expansão”, destacou.

Sergipe

De acordo com o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico da Ciência e da Tecnologia (Sedetec), Valmor Barbosa, a construção desse gasoduto representa o início do hub de Sergipe de gás, no Nordeste e no Brasil. Ele destacou a segurança energética que Sergipe pode proporcionar regionalmente e nacionalmente, já que possui uma das maiores reservas de gás natural. Na visão do gestor da Sedetec, o estado de Sergipe figura hoje, no cenário nacional, como um grande potencializador, não só do gás natural, mas no futuro o ‘Sergipe Águas Profundas’ (Seap).

“A ligação desse gasoduto do terminal de GNL à malha de transporte nacional vai possibilitar que novos usuários e novos supridores possam estar junto dessa atividade. Isso representa desenvolvimento para a região, para todos aqueles que precisam do gás natural, não só como energética, mas também como matéria-prima, a possibilidade de comercializar”, destacou.

Os senadores Alessandro Vieira e Laércio Oliveira participaram da solenidade. Um dos relatores da Nova Lei do Gás, que ampliou a participação das empresas no mercado de gás, Laércio Oliveira destacou o esforço do governador Fábio Mitidieri em promover o desenvolvimento no estado.

“Definitivamente, está comprovado a potencialidade que Sergipe tem e a disposição do Governo do Estado em buscar os investimentos necessários para fazer acontecer aquilo que a gente sonha e espera tanto: a redenção através do gás. A parceria entre a TAG e a Eneva é um exemplo de que é possível e o alcance que a lei do gás teve para proporcionar esse investimento. Sergipe larga na frente e o governo tem pavimentado, tem começado a dialogar com investidores de fora. Isso coloca definitivamente Sergipe na rota do desenvolvimento como o principal estado que avança na formatação das questões tributárias, fiscais de investimento e desenvolvimento para promover aquilo que eu defendo todos os dias, que é a geração de emprego e renda para a população”, discursou.

TAG

A malha de transporte de vias natural do Brasil tem cerca de 4.500 km que atravessam 10 estados do país. Somente no estado de Sergipe, são cerca de 350 km de gasodutos. Para conectar o terminal, a empresa construiu um gasoduto com aproximadamente 25 km que atravessa três municípios: Rosário do Catete, Santo Amaro das Brotas e Barra dos Coqueiros, e possui capacidade para transportar 14 milhões de m³/de gás.

O Terminal FRSU Nanook tem capacidade de regaseificação de 21 MM m³/dia e a Usina Termelétrica Porto de Sergipe I (UTE), quando despachada, consome 6 MM m³/dia. A capacidade de transporte do gasoduto será uma importante porta de entrada do GNL importado para atender à região Nordeste.

Para a construção do projeto de interligação, foram fabricados aproximadamente 2.400 tubos, com 12 metros de extensão e 24 polegadas de diâmetro cada. A empresa que conduziu as obras foi a Spiecapag Intech Engenharia. A ação faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Semana do Petróleo, Gás e Energia

O evento de entrega do gasoduto integra a ‘Semana do Petróleo, Gás e Energia de Sergipe’, que ocorre de 22 a 26 de julho. Durante todo o período, diversos eventos vinculados ao setor serão sediados em Aracaju, promovendo as potencialidades do estado no mercado nacional e internacional.

Foto: Arthur Soares