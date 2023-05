Governador Fábio Mitidieiri vai à Alese entregar projeto que viabiliza a construção da nova ponte da Coroa do Meio

Uma das obras estruturantes mais aguardadas pela população sergipana vai sair do papel. Nesta quarta-feira, 17, o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, em mais um ato de deferência ao Parlamento estadual, foi pessoalmente à sede da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) para entregar em mãos, ao presidente da Casa, deputado Jeferson Andrade, o Projeto de Lei que viabiliza a construção da nova ponte que ligará os bairros Inácio Barbosa e Coroa do Meio, em Aracaju.

De autoria do Poder Executivo, o projeto autoriza a contratação de operação de crédito, junto ao Banco do Brasil, no valor de até R$ 300 milhões. A obra prevê a construção do viaduto de interseção da Avenida Beira Mar com a Avenida Tancredo Neves, e a construção de uma ponte estaiada sobre o Rio Poxim, para ligação da Avenida Tancredo Neves com o Bairro Coroa do Meio, em Aracaju.

A expectativa do Governo do Estado é que, com a aprovação da Alese, a obra seja licitada já neste primeiro semestre, e a construção tenha início no segundo, com previsão de dois anos para conclusão.

“A construção desta nova ponte será um marco urbanístico para a nossa capital, um elo que vai promover desenvolvimento socioeconômico, gerar empregos, potencializar a mobilidade urbana e o turismo em nossa capital. Agradeço, mais uma vez, a cordialidade e o deferimento dos nossos deputados estaduais com a tramitação desse importante projeto. A nossa expectativa é que as obras já tenham início no segundo semestre deste ano”, destacou o governador Fábio Mitidieri.

De acordo com ele, a operação de crédito só está sendo possível graças ao equilíbrio fiscal e financeiro do Estado. “É importante deixar claro que este empréstimo não compromete em nada as finanças do Estado, que estão sanadas e devidamente equilibradas”, acrescentou.

Desenvolvimento

O investimento é uma resposta ao rápido crescimento urbanístico e populacional constatado na região, nas últimas décadas. A construção da ponte da Coroa do Meio, assim como a segunda que interligará os municípios de Aracaju e Barra dos Coqueiros, está prevista no rol de ações estruturantes concebido pelo Programa Sergipano de Desenvolvimento Socioeconômico (Desenvolve Sergipe).

“Como o projeto dessa primeira ponte já existia, estamos agilizando todos os aspectos necessários para dar início à licitação e já iniciar a obra. Já a segunda, que também será um marco arquitetônico para o nosso estado, a previsão é que o edital para confecção do projeto seja aberto no segundo semestre deste ano para, já no próximo ano, darmos início também a esta importante obra. Teremos, até o final do próximo ano, as duas obras em execução no estado”, frisou Mitidieri.

Aguardada com expectativa pela população aracajuana, a nova ponte vai melhorar significativamente a mobilidade urbana na capital, possibilitando um novo acesso aos bairros Atalaia, Coroa do Meio e à Zona de Expansão de Aracaju.

Na questão do turismo, o Bairro Atalaia concentra a principal zona hoteleira do Estado, além de sediar o principal atrativo turístico da cidade, que é a Orla da Atalaia. Assim, a construção da ponte também proporcionará uma melhor acessibilidade, além de mais conforto e segurança aos turistas que visitam a região.

“Esse é um projeto importante para a mobilidade urbana, para o turismo e para geração de empregos em nosso estado. Amanhã, vamos colocar o projeto em pauta para que seja lido e, já na próxima semana, possa ser votado”, disse o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jeferson Andrade.

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, também elogiou os esforços da gestão estadual para entregar uma das obras mais aguardadas pela população aracajuana. “Essa é uma obra importante, há muito sonhada pelos aracajuanos. Uma obra que vai impactar sobremaneira na mobilidade urbana, no turismo e no desenvolvimento da cidade. Essa parceria com o Governo do Estado tem sido excepcional, pois tem proporcionado desenvolvimento para a nossa capital. Agora, vamos trabalhar para iniciar o quanto antes, porque obra boa é obra concluída. Estou muito feliz com este momento”, disse Edvaldo Nogueira.

Foto: Arthur Soares