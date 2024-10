Governador Fábio Mitidiere diz que “hoje o PSD tem 48 candidatos a prefeito e 26 candidatos a vice”

O governador Fábio Mitidieri (PSD) votou no inicio da manhã no Colégio Dinâmico em Aracaju e disse que “logo cedo eu exerci a minha cidadania, meu direito democrático do voto, em Aracaju e depois parti para o interior, vim na minha terra Boquim, visitar os amigos, dá um abraço no nosso agrupamento”.

O governador falou ainda que “hoje o PSD tem 48 candidatos a prefeito e 26 candidatos a vice, então é o maior partido do estado e a gente espera manter esse números após a apuração. Todo mundo muito confiante, a gente acha que pode manter um um número elevado de prefeito dentro do agrupamento, não apenas no PSD. Hoje o nosso agrupamento tem 61 prefeitos aliados e nós desejamos manter isso, manter esse agrupamento forte e representativo”, afirmou.

Fábio também explicou esteve no interior do estado, afirmando que “passei em Lagarto, fui lá dar um abraço também na nossa turma lá e dar um apoio a eles. E agora eu estou chegando na cidade de Itabaiana, aqui também onde a gente vai dar um abraço, um reforço, um apoio final aos nossos amigos e aliados. Eu tenho esse hábito de em todas as eleições fazer um giro em alguns municípios, é uma maneira inclusive de passar o tempo mais rápido, já que a ansiedade é grande em dia de eleição”, comentou

Com informações da Fan FM