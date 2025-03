Governador Mitidieri acompanha filiação de Samuel Carvalho ao MDB

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, participou nesta quinta-feira, 20, do ato de filiação do prefeito de Nossa Senhora de Socorro, Samuel Carvalho, ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB). O evento contou com a presença de diversas autoridades municipais e estaduais, reforçando a importância da sigla no estado.

A filiação de Samuel Carvalho ao partido fortalece a base política do governo e amplia as articulações do MDB no estado. A presença do presidente nacional do partido, deputado federal Baleia Rossi, e do senador Alessandro Vieira, líder da sigla em Sergipe, destacou o prestígio do evento e a relevância da adesão do gestor do segundo maior município do estado.

Durante o ato, Fábio Mitidieri ressaltou a importância da parceria entre o MDB e o PSD, sigla à qual é filiado e preside em Sergipe. Ele destacou o papel do senador Alessandro Vieira na construção dessa aliança e agradeceu o apoio que tem recebido do partido.

“É uma honra receber o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, aqui em Sergipe. Tivemos uma convivência importante no Congresso Nacional, e sua presença reforça ainda mais essa aliança que temos com o senador Alessandro Vieira. O MDB é um partido histórico, com lideranças de peso, como nosso secretário Marcos Franco e a secretária Danielle Garcia, que tem sido uma grande parceira do nosso governo. Esse alinhamento político é essencial para fortalecer nosso trabalho em benefício do povo sergipano”, afirmou Mitidieri.

Mitidieri reforçou ainda a parceria com o prefeito de Socorro e se colocou à disposição de fazer com que a cidade cresça e se desenvolva, com incremento de obras importantes na região, a exemplo da duplicação da ponte do Conjunto João Alves, obras no Conjunto Guajará e construção de creche.

Ao oficializar sua filiação, Samuel Carvalho destacou que a decisão foi motivada pelo convite do senador Alessandro Vieira e pela estrutura do MDB em nível nacional. Ele enfatizou que o partido ocupa ministérios estratégicos, como o das Cidades, dos Transportes e do Planejamento, o que pode trazer benefícios para o município de Nossa Senhora de Socorro.

“Escolhi o MDB por ser um partido de grande relevância no cenário nacional e pelo compromisso que tem com o desenvolvimento das cidades. Com essa filiação, esperamos ampliar nosso diálogo com Brasília e garantir recursos que possam transformar a realidade do nosso município”, afirmou o prefeito.

Samuel Carvalho também reforçou que a chegada ao MDB fortalece sua gestão e abre portas para novas conquistas. “Essa decisão não é apenas uma mudança partidária, mas uma estratégia para buscar mais investimentos para Socorro. O MDB tem uma forte atuação municipalista e, com essa parceria, queremos sanar problemas históricos do nosso município”, completou.

Fortalecimento do MDB em Sergipe

O presidente nacional do MDB, deputado Baleia Rossi, destacou a importância da chegada de Samuel Carvalho ao partido e elogiou sua gestão. “O MDB tem uma tradição de grandes lideranças e, com a filiação do prefeito Samuel, damos mais um passo no fortalecimento do partido em Sergipe. Nossa parceria com o governador Fábio Mitidieri e com o senador Alessandro Vieira é fundamental para garantir uma gestão eficiente e transparente, voltada para quem mais precisa”, afirmou.

O senador Alessandro Vieira, por sua vez, ressaltou que o MDB está em processo de reconstrução em Sergipe e que a filiação de Samuel Carvalho representa um avanço significativo. “Samuel já demonstrou sua competência em pouco tempo de gestão e agora se junta a um time comprometido com o desenvolvimento do estado. Nosso projeto é ambicioso e inclui uma chapa forte para as eleições de 2026, consolidando o MDB como uma força política em Sergipe”, declarou o senador.

Com a nova filiação, o MDB amplia sua presença no estado e reforça sua aliança com o governo de Fábio Mitidieri, consolidando um cenário político de cooperação e desenvolvimento para os municípios sergipanos.