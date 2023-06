Governador Fábio Mitidieri anuncia a antecipação do salário de junho

O Governo de Sergipe realizará o pagamento da folha salarial do mês de junho para todos os servidores ativos, aposentados e pensionistas do Poder Executivo de forma antecipada até o dia 23.

Na quarta-feira, 21, recebem os servidores aposentados e pensionistas. Já no dia 22 serão pagos os salários dos servidores ativos da Secretaria de Estado da Saúde e suas fundações e ainda os servidores ativos da Secretaria de Estado da Educação.

Na sexta-feira, 23, o calendário de pagamento da folha de junho será encerrado com os servidores ativos das demais secretarias, empresas, autarquias e fundações.

O pagamento antecipado da folha vai injetar um montante superior aos R$ 330 milhões, líquidos, na economia do estado em uma das mais movimentadas épocas para o comércio, que é o período junino, especialmente nos festejos de São João, que coincide com o final de semana, estimulando o consumo para as festas juninas.