Fábio Mitidieri anuncia construção da faculdade estadual de Sergipe

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, disse em entrevista ao Jornal da Fan na manhã desta segunda-feira (16), que irá construir uma faculdade estadual e que já um projeto sendo analisado.

Durante a entrevista, o governador explicou que a verba usada para a construção da unidade, será através de verba do Fundef e que “essa verba não será usada com dinheiro da concessão da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso),”, explicou Mitidieri.

Ainda durante a entrevista, Fábio comemorou o inicio das obras da ponte da Coroa do Meio, além da antecipação do pagamento do salário dos servidores do estado.