Governador Fábio Mitidieri anuncia investimentos para reformas e pavimentação asfáltica em Boquim

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, visitou nesta quarta-feira, 14, o município de Boquim, na região sul do estado, para dar seguimento às obras e projetos destinados a impulsionar o desenvolvimento e o bem-estar da comunidade boquinense. Na ocasião, ele assinou, ao lado do prefeito Eraldo Andrade, a ordem de serviço para a pavimentação asfáltica e de paralelepípedo de 90 mil metros quadrados em ruas e vias do município, num investimento de aproximadamente R$ 1 milhão.

O recurso a ser investido é fruto de emenda parlamentar destinada por Fábio Mitidieri no período do último mandato como deputado federal, e será executado pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).

Outro destaque do encontro foi a assinatura de um termo autorizando a Secretaria de Estado da Administração (Sead) a dar continuidade às negociações para a cessão do imóvel onde funcionava a Associação dos Citricultores de Sergipe (Ascise) à Prefeitura de Boquim. O objetivo é transformar esse espaço em um estande de vendas para os produtores de plantas ornamentais do município.

“Essas obras e projetos representam o progresso que o nosso governo está promovendo para a população boquinense. Estou empenhado em seguir proporcionando o desenvolvimento da região, por meio da promoção de importantes ações que possibilitarão melhores condições de vida para todos os moradores. Continuaremos trabalhando incansavelmente para transformar Boquim em uma cidade cada vez mais desenvolvida e acolhedora”, destacou o governador Fábio.

Mais investimentos

Na ocasião, o prefeito de Boquim apresentou ao governador os projetos para a construção do Galpão Multiventos e do mirante no Balneário Fonte da Mata, além da segunda etapa da reforma e ampliação do estádio de futebol João José da Trindade Filho, popularmente conhecido como ‘Trindadão’. Para a segunda etapa dessa última obra, serão investidos R$ 4,1 milhões, provenientes do orçamento estadual.

“Nosso sentimento é de muita alegria, satisfação e gratidão ao governador Fábio que, mais uma vez, vem à nossa terra trazer investimentos e anunciar obras para nossa população. Para nós, isso tem grande valor, porque esses investimentos vão contribuir para melhorar a qualidade de vida do nosso povo, além de fortalecer a economia e o turismo, impulsionando o crescimento do nosso município”, afirmou o prefeito Eraldo.

Inauguração Studio RCM

Ainda em Boquim, o governador também marcou presença na cerimônia de inauguração do Studio RCM, pertencente ao radialista Cléo Menezes. Na ocasião, ele foi entrevistado no lançamento do Podcast NATV.

“Sinto-me muito honrado em ser o primeiro entrevistado do podcast do amigo Cléo Menezes, grande radialista respeitado em nosso estado. Quero parabenizá-lo por esta nova fase e destacar o importante trabalho que ele desenvolve na comunicação sergipana. Conte sempre comigo e que você continue levando informação de qualidade para a nossa população”, disse o governador.

Foto: Arthur Soares