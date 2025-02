GOVERNADOR FÁBIO MITIDIERI ANUNCIA O ADVOGADO CARLOS ANDERSON COMO NOVO PRESIDENTE DA ADEMA

O governador Fábio Mitidieri anunciou, nesta quinta-feira (13), o advogado Carlos Anderson Silveira Pedreira como novo presidente da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema). A engenheira ambiental Ingrid Cavalcanti Feitosa, que presidia o órgão interinamente desde setembro, permanece como diretora técnica, função para a qual foi nomeada anteriormente. Fábio recebeu ambos no Palácio dos Despachos e exaltou a chegada do novo chefe da Administração Estadual.

“Estou anunciando, hoje, o advogado Carlos Anderson como o novo presidente da Adema. Com 20 anos de experiência no serviço público, Carlos chega para liderar o órgão em um momento estratégico de reestruturação e modernização, logo após a incorporação de 55 novos servidores concursados à equipe técnica do órgão. Seguimos juntos nessa missão, com o nosso trabalho de preservação ambiental e desenvolvimento sustentável de Sergipe”, afirma o governador.

Carlos Anderson é bacharel em Direito e Técnico Industrial com atuação nas áreas de Edificações, Saneamento, Hidráulica e Gerenciamento de Obras e Projetos. Ele tem MBA em Gestão Empresarial e, desde 2006, é servidor efetivo da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), onde iniciou na área técnica, passando por duas gerências e pela Superintendência de Operações. Em 2018, foi nomeado diretor de Operação e Manutenção, onde permaneceu até assumir o cargo de presidente da Adema.

Ele agradeceu ao governador pela receptividade e confiança, e destacou os principais pontos da sua gestão. “Fico muito honrado com a oportunidade de contribuir e agradeço ao governador Fábio Mitidieri pela confiança em mim depositada. Nosso principal desafio é fortalecer e ampliar a eficiência do maior órgão ambiental do estado. Esse objetivo é estratégico para o desenvolvimento sustentável e para a geração de emprego e renda em Sergipe”, pontua.

Reestruturação da Adema

A chegada de Carlos Anderson faz parte de um importante momento de reestruturação, com a missão de incorporar sua experiência em gestão no serviço público e na resolução de problemas ao órgão ambiental.

Além da admissão do novo presidente, o órgão incorporou, no último dia 3 de fevereiro, os 55 servidores aprovados em seu primeiro concurso público. As vagas foram preenchidas por 20 técnicos ambientais de nível médio, responsáveis por funções operacionais e de suporte técnico; e 35 analistas ambientais de nível superior, especializados em diversas áreas.

A expectativa é que a chegada destes profissionais fortaleça o quadro técnico do órgão, ampliando o alcance das ações e a celeridade nos serviços prestados. Além disso, a Adema passa por um amplo processo de modernização, contribuindo no trabalho em prol do desenvolvimento sustentável em Sergipe.

Foto: Reinaldo Moura