Governador Mitidieri anuncia o primeiro concurso público do Departamento de Estradas e Rodagens

O Governador Fabio Mitidieri anunciou manhã desta quinta-feira (18), a criação da comissão responsável pela organização do primeiro concurso público da história do Departamento de Estradas e Rodagens (DER).

A medida é considerada um marco para o Estado e vai garantir novas oportunidades de emprego e o fortalecimento do órgão.

De acordo com o governador, serão abertas vagas em diversas áreas, com destaque para a engenharia, além de cargos de nível básico, médio e superior. “Esse é um momento histórico para Sergipe. Estamos criando novas oportunidades e, ao mesmo tempo, reforçando o papel de um órgão fundamental para o desenvolvimento do nosso estado”, destacou Fábio.

O DER tem papel estratégico na infraestrutura sergipana, especialmente com o Programa Pró-Rodovias III, reconhecido como o melhor do Nordeste e o segundo melhor do Brasil em conservação de rodovias. O desempenho é reflexo do compromisso e da dedicação da equipe técnica e administrativa do órgão.

O governador também parabenizou o presidente do DER, Anderson das Neves, e todos os colaboradores pela trajetória de trabalho e pelos resultados que vêm gerando orgulho aos sergipanos.

Por Genison Balbino