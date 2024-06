GOVERNADOR FÁBIO MITIDIERI ANUNCIA PROTAGONISMO DO ARTESANATO SERGIPANO NA CASACOR SERGIPE 2024

O governador Fábio Mitidieri participou nesta segunda-feira (10), do 1º Seminário Estadual de Artesanato – Artistas de Saberes, realizado pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem). Na ocasião, foram entregues Carteiras Nacional do Artesão para cerca de 700 profissionais da categoria e anunciada a participação inédita do artesanato sergipano como protagonista da Casacor Sergipe 2024. Também foi apresentado o projeto da Casa do Artesanato Sergipano.

O 1º Seminário Estadual teve como objetivo a promoção do artesanato sergipano e a celebração da sua potencialidade e riquezas culturais. A iniciativa também é uma forma de homenagear os artesãos do estado, representados nas figuras de mestres e doutores do artesanato de Sergipe.

O governador Fábio Mitidieri destacou que, desde o início do seu mandato, a gestão tem priorizado o artesanato sergipano por entender a força e representatividade da atividade. “Defendo muito que nós, sergipanos, precisamos ter nossa identidade e isso passa pela valorização do que é nosso. Sou um apaixonado por Sergipe e procuramos dar mais visibilidade a nossa cultura e a nossa arte. E, através do artesanato, a gente consegue levar esse pedacinho de Sergipe para o mundo”.

Segundo Fábio, um grande exemplo da valorização do artesanato sergipano é o Arraiá do Povo deste ano, que tem como inspiração a renda irlandesa de Divina Pastora. “Nossos artesãos têm participado de grandes feiras nacionais com o apoio da Seteem, levando o artesanato sergipano com uma participação muito efetiva. Os números mostram isso, pelo volume de vendas do artesanato sergipano que mais do que dobrou em um ano e meio. Na última semana, por exemplo, na Vila do Forró, as artesãs afirmaram que nos oito primeiros dias deste ano já conseguiram vender mais do que nos 60 dias do ano passado. Isso mostra que a força do investimento que o Governo tem feito no turismo para o estado tem dado repercussão também na nossa economia e no nosso artesanato”, reforçou.

De acordo com o secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, Jorge Teles, somente no ano passado, foram comercializados nos espaços apoiados pelo Estado mais de R$ 1,5 milhão em artesanato. “Considerando também a economia solidária, são mais de R$ 3 milhões gerados pelo artesanato e economia solidária nos nossos espaços. O Governo do Estado criou uma política de fortalecimento do artesanato e da economia solidária, hoje todo evento que o governo promove ou patrocina sempre há um espaço dedicado ao artesanato e economia solidária. Isso é olhar para o pequeno empreendedor e fortalecê-lo nesse processo e investir em eventos que proporcionam ao empreendedor uma oportunidade de ganhar uma renda extra, de desenvolver o seu ofício, de apresentar o que o sergipano tem de melhor, que é o seu talento”, afirmou.

Atualmente, Sergipe possui mais de 5 mil profissionais artesãos ativos. A mestra da renda irlandesa Alzira Alves, 75 anos, iniciou na prática aos 10 anos e mostrou-se orgulhosa pelo reconhecimento do ofício que passa de geração em geração. “Hoje, estou mais feliz porque a renda está sendo bem divulgada. Me sinto bem e gosto muito de ser valorizada pela renda, fico honrada. Não teve nenhum governador que fez isso que ele está fazendo, dando esse apoio”, disse a artesã.

Casacor

Durante o evento, o governador assinou o Termo de Compromisso do Estado com a 4ª edição da Casacor Sergipe que, em 2024, traz o tema ‘De Presente, o Agora’ e convida a sociedade a refletir sobre a ancestralidade e o legado que pretende deixar. A proposta cria o cenário perfeito para projeção de preciosidades como a renda irlandesa de Divina Pastora, o richelieu de Tobias Barreto, a renda de bilro de Poço Redondo, a cerâmica de Santana do São Francisco, os artefatos do povo Xokó de Porto da Folha, entre outras riquezas sergipanas.

A 4ª Casacor Sergipe abre as portas ao público no dia 12 de outubro e segue até o dia 30 de novembro, em um imóvel localizado no bairro Atalaia, em Aracaju.

O diretor da Casacor, Gilvan Acciolli, informou que neste ano a previsão é que cerca de 7 mil pessoas visitem o mais tradicional evento de arquitetura, design de interiores e paisagismo de Sergipe. “Essa parceria com o Governo do Estado permite que a gente valorize cada vez mais o nosso artesanato, que é tão rico e às vezes as pessoas não têm a oportunidade de conhecer dentro dos espaços arquitetônicos. Então a Casacor vem com 34 ambientes e esses artesanatos estarão inseridos de uma forma usual. As pessoas vão ver que o artesanato tem como se inserir na decoração, através de uma cerâmica, uma renda, uma almofada ou um tapete. Assim a gente consegue mostrar o potencial do nosso artesanato dentro da ambientação”, declarou o arquiteto.

Casa do Artesanato Sergipano

O secretário Jorge Teles informou que o governador Fábio Mitidieri já autorizou e está em fase de construção os projetos da Casa do Artesanato Sergipano. “Teremos uma loja de comercialização em todas as oito regiões do estado de Sergipe e uma grande loja master na capital Aracaju, dedicada exclusivamente ao artesanato sergipano”, explicou o gestor da Seteem.

Carteira Nacional do Artesanato

A Carteira Nacional do Artesão, entregue pelo governador durante o evento, permite o acesso a políticas públicas no âmbito do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), assim como a mercados, feiras nacionais, microcrédito e à capacitação técnica, gerencial e de comercialização, como também a isenção do ICMS na comercialização dos produtos em alguns estados. O documento oferece ao usuário a possibilidade de ter o reconhecimento formal da sua produção artesanal ou da condição de mestre artesão.

