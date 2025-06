GOVERNADOR FÁBIO MITIDIERI APRESENTA POTENCIALIDADES E BELEZAS DE SERGIPE A EMBAIXADORA DA ESPANHA

O governador Fábio Mitidieri recebeu, nesta terça-feira (17), a visita de cortesia da embaixadora da Espanha no Brasil, María del Mar Fernández-Palacios Carmona, e do cônsul da Espanha em Salvador, Ignacio Pérez Cambra, no Palácio Museu Olímpio Campos, em Aracaju.

Na ocasião, a diplomata informou ao governador e gestores estaduais sobre abertura do Consulado Honorário da Espanha em Aracaju e apresentou o cônsul honorário nomeado ao cargo, conforme anuência do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, Paulo Escariz.

Fábio aproveitou o encontro para destacar o potencial econômico de Sergipe e dialogar sobre possíveis parcerias comerciais com a Espanha. O governador lembrou que dois grandes grupos espanhóis já têm atuações relevantes no estado, a Aena, que, por meio da Aena Brasil é responsável pela administração do Aeroporto Internacional de Aracaju – Santa Maria, e o Grupo Cobra, que por meio da Carmo Energy, opera a exploração de petróleo e gás do campo Carmópolis.

Foto: Reinaldo Moura