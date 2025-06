Governador Fábio apresenta Estação Acolher ao ministro Márcio Macêdo

Na noite deste sábado, 21, o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, apresentou a Estação Acolher ao ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo. O espaço foi estruturado pelo Governo do Estado para oferecer suporte integral aos trabalhadores informais durante o Arraiá do Povo 2025.

Criada pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), sob coordenação da secretária e primeira-dama Érica Mitidieri, a Estação Acolher vem se consolidando como um exemplo de política pública humanizada. O espaço oferece acolhimento, alimentação, banho, área de descanso e guarda de pertences para catadores, ambulantes e seus filhos, que muitas vezes acompanham os pais durante a jornada de trabalho.

Acompanhado de gestores estaduais e municipais, o ministro Márcio Macêdo destacou a relevância da iniciativa. “Eu lidero, no ministério, o programa nacional para catadores, e vim conhecer de perto essa experiência em Sergipe. Fiquei encantado. É uma estrutura pensada com dignidade: alojamentos climatizados, alimentação adequada, higiene, espaço para as crianças com psicólogos e pedagogos. Essa é uma política pública que deveria servir de modelo para todas as grandes festas do Brasil. Sergipe dá um exemplo de humanização e cuidado com os invisíveis”, afirmou o ministro.

Para o governador Fábio Mitidieri, a Estação Acolher representa um compromisso com quem faz a festa acontecer. “É um programa que nos orgulha porque olha para quem, muitas vezes, passa despercebido. São catadores e ambulantes que trabalham duro, e aqui recebem cuidado, carinho e respeito. Tudo foi pensado: vale-transporte, EPIs, banho, janta, espaço adequado para as crianças. Queremos ampliar esse programa a cada ano, porque ele mostra o que há de mais bonito na gestão pública: o cuidado com as pessoas”, disse.

A primeira-dama Érica Mitidieri ressaltou que o projeto nasceu da escuta ativa e da observação da realidade de muitas famílias. “Muitas mães nos diziam que precisavam levar os filhos para os locais de trabalho, e isso sempre nos preocupou. A Estação Acolher surgiu dessa necessidade real. Aqui, as crianças são bem cuidadas, alimentadas, participam de oficinas, brincadeiras e atividades pedagógicas com profissionais qualificados. Os pais trabalham tranquilos, com a certeza de que seus filhos estão em segurança”, afirmou.

Aprovação

Os depoimentos dos próprios beneficiários reforçam o sucesso da iniciativa. Alexandra dos Santos, mãe de quatro filhos e trabalhadora informal, comemorou: “Este ano está tudo de bom. Meus filhos estão sendo bem cuidados, brincam, dormem, não querem mais sair de lá. Isso me dá tranquilidade para trabalhar”.

Rodrigo Braga Araújo, também catador, reforçou a importância do acolhimento. “Antigamente eu catava latinha com meus filhos no meio do povo. Hoje, eles estão seguros e bem cuidados, e a gente trabalha com dignidade”, expressou.

Funcionamento

A Estação Acolher funciona diariamente, das 16h às 7h, oferecendo abrigo e suporte para catadores de materiais recicláveis e suas famílias. O espaço oferece locais para descanso, banho, alimentação e guarda de pertences, além de um local seguro para crianças de 2 a 12 anos, enquanto seus pais trabalham.

Foto: Arthur Soares