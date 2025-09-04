Fábio Mitidieri assina acordo de cooperação com Festival de Artes de São Cristóvão no valor de R$ 3 mi

O governador Fábio Mitidieri assinou, nesta quinta-feira, 4, o Termo de Cooperação com o Festival de Artes de São Cristóvão (Fasc), no valor de R$ 3 milhões. O evento está programado para acontecer de 20 a 23 de novembro de 2025. Ainda nesta quinta-feira, o governador deve visitar o Hospital e Maternidade Nosso Senhor dos Passos e as obras do Caminho de Santa Dulce dos Pobres e da rodovia de ligação Rita Cacete.

Conforme prometido, Mitidieri deu início ao compromisso de despachar as pautas administrativas uma vez por mês na cidade mãe dos sergipanos, no Museu Histórico, localizado na Praça São Francisco, patrimônio cultural reconhecido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Esta foi a forma que o chefe do Executivo estadual encontrou de prestigiar a primeira capital sergipana.

Durante a agenda, o gestor estadual destacou a relevância do apoio à realização do festival. “Acreditamos que o Fasc fortalece o comércio e o turismo porque ele gera emprego, renda e arrecadação para o município. Para o sucesso de um evento desse tamanho, entendemos que é necessária a articulação e cooperação técnica entre todos os atores envolvidos, para garantir qualidade, segurança e acessibilidade a todos”, declarou.

O prefeito da cidade, Júlio Nascimento Júnior, atentou para a representatividade da presença do governador em dia de trabalho no município. “Somos a cidade do interior do estado que mais gera emprego. Seguimos nessa perspectiva com a capacitação, qualificação da mão de obra e investimentos em infraestrutura. A presença do governador é a materialização da parceria entre Governo do Estado e município”, avaliou.

Fasc

O Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), junto à Prefeitura Municipal de São Cristóvão e à Fundação Municipal do Patrimônio e da Cultura (Fumpac), assinaram um acordo de cooperação técnica para a realização do Festival de Artes de São Cristóvão (Fasc), que acontecerá de 20 a 23 de novembro de 2025. O evento contará com programação artística e cultural gratuita, distribuída em diversos espaços públicos do centro histórico, incluindo shows, apresentações culturais, oficinas, feiras e atividades formativas.

O acordo considera a promoção e valorização da cultura, das artes e das tradições populares, a fim de assegurar a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura. São aguardadas cerca de 50 mil pessoas para os quatro dias de manifestações culturais em São Cristóvão.

Estão incluídas na programação: apresentações musicais, teatrais e de dança, oficinas, exposições, cortejos folclóricos, feiras e atividades culturais em todo o centro histórico da cidade.

Saúde

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) possui dois contratos com o Hospital e Maternidade Nosso Senhor dos Passos, em São Cristóvão. Um no valor de R$ 695.469,73 mensal (R$ 8.345.636,76 anual), que oferece atendimento de urgência e emergência, internações, exames, consultas médicas e procedimentos cirúrgicos de baixa complexidade e outro no valor de R$ 1.057.556,23 (Opera Sergipe), que contempla cirurgias de média complexidade.

Foto: Arthur Soares