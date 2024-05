Governador Fábio Mitidieri assina afastamento de Luiz Roberto; assume o engenheiro civil Igor Albuquerque

O governador Fábio Mitidieri assinou o afastamento de Luiz Roberto da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano (Sedurbi), nesta segunda-feira, 6. Quem assume a pasta é o engenheiro civil Igor Albuquerque.

Fábio Mitidieri destacou o trabalho de Luiz à frente da pasta, entregando obras nas áreas de pavimentação, educação e estradas. “Luiz Roberto é um técnico experiente, concluiu investimentos importantes para a infraeatrutura e deixa encaminhado os projetos das pontes Tancredo Neves-Inácio Barbosa e Aracaju-Barra. A Sedurbi ficará sob comando de Igor, técnico que já atua no DER. Edvaldo abraça talentos. Foi assim com Luiz Roberto e hoje recebemos Igor. E o que ele mais vai ouvir de mim será: e minhas pontes? E meu complexo viário? Os estudos da nova ponte Aracaju-Barra já estão sendo elaborados, ou seja, tanto a nova ponte Aracaju-Barra, quanto a Tancredo-Coroa do Meio são obras muito relevantes para a nossa capital”, afirmou.

Igor Ribeiro de Albuquerque é natural de Aracaju e graduado em Engenharia Civil. Ao longo de sua passagem pelo DER adquiriu experiência em manutenção, conservação rodoviária, bem como em Custos Rodoviários por ser membro do Grupo de Trabalho de Custos Rodoviários da Associação Brasileira dos Departamentos Estaduais de Estradas de Rodagem (ABDER). “Fico feliz pela confiança e com a oportunidade. Será um desafio, mas estamos habituados com o trabalho que já desenvolvemos na Diretoria Técnica do DER e agora levaremos essa expertise para a Sedurbi”, declarou o novo secretário de Desenvolvimento Urbano.

Já Luiz Roberto agradeceu a confiança do governador. “Estou saindo para uma missão, um desafio, mas este é o meu perfil, de ser um cara de entrega. Indico Igor Albuquerque por sua competência e destaque na equipe. Agradeço ao governador pela confiança”, afirmou.

Foto: Arthur Soares