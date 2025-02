Governador Fábio Mitidieri assina Memorando de Entendimento que fortalece políticas sustentáveis

O governador Fábio Mitidieri assinou nesta sexta-feira, 7, o Memorando de Entendimento (MoU) com o Grupo Ambipar, para impulsionar a sustentabilidade e economia circular em Sergipe.

Também foram assinados os Decretos que instituem o Plano Sergipano de Economia Verde (PSEV) e a Política Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais (PEPSA).

Apenas um dos projetos do MoU, o de carbono, têm potencial de captar mais de R$ 300 milhões, com investimento direto nas comunidades tradicionais e extrativistas destes ecossistemas. No total, a parceria com a Ambipar representará um investimento de mais de R$ 1 bilhão em Sergipe em até dez anos.

O Memorando formaliza a parceria estratégica de fomento de projetos voltados à sustentabilidade, conservação da biodiversidade e economia. Ele também prevê o desenvolvimento de ações voltadas para descarbonização, gestão de resíduos, logística reversa e valorização de ativos socioambientais, com destaque para a restauração florestal e geração de créditos de carbono.

“É um momento importante para Sergipe. Este é um posicionamento claro de que o Estado é a favor das energias renováveis e políticas de sustentabilidade. Além disso, a temática gera desenvolvimento, atrai investidores e tem os recursos de toda ordem em Sergipe para serem investidos”, declarou Mitidieri.

O presidente de Relações Institucionais da Ambipar, Marcus Vinicius Silveira, expressou a satisfação em firmar parceria com o Governo de Sergipe. “Foi dito hoje que é um orgulho para Sergipe assinar este Memorando, e compartilhamos do mesmo sentimento. Queremos entregar os resultados rapidamente. Podem contar conosco”, disse ele.

Memorando

O Memorando de Entendimento contempla a criação de estratégias para fortalecer a bioeconomia e a transição energética em Sergipe. Isso inclui estudos para o desenvolvimento de modelos de negócios em energias renováveis, como eólica e solar, além da estruturação de projetos em linhas de transmissão no estado.

Outra frente da colaboração é a exploração de oportunidades de mercado para a comercialização de ativos socioambientais e créditos de carbono no Brasil e no exterior. O acordo ainda prevê a criação de mecanismos de governança, compliance ambiental e mitigação de riscos, especialmente no setor portuário.

A parceria entre o Estado, por meio da Agência de Desenvolvimento de Sergipe (Desenvolve-SE), e a Ambipar, reforça o compromisso do Governo de Sergipe com o desenvolvimento sustentável e a inovação, o impulsionamento de investimentos e a consolidação do estado como referência em economia verde e circular.

De acordo com o presidente da Desenvolve-SE, Milton Andrade, a parceria dá início a um processo de construção de um plano de trabalho que será parte integrante de um Acordo de Cooperação. “O Memorando de Entendimentos tem o potencial de R$ 300 milhões em carbono e R$ 1 bilhão em investimentos verdes em Sergipe nos próximos dez anos. Na próxima década, contaremos com todos esses investimentos da economia verde”, informou.

Projetos de carbonos

Em termos de números, estima-se que o mercado da economia verde possa crescer significativamente nos próximos anos. Este cenário se dá pela transição para uma economia de baixo carbono impulsionada por inovações tecnológicas, políticas públicas e demanda crescente por soluções sustentáveis.

A combinação de crescimento no setor de energia renovável, expansão da reciclagem, agricultura sustentável e mercado de créditos de carbono coloca o Brasil em uma posição privilegiada para se tornar líder no setor de economia verde nos próximos anos. Neste sentido, a criação e implementação do Plano de Economia Verde representam o posicionamento definitivo de Sergipe como referência do setor com potencial para atração de recursos e empreendimentos nacionais e internacionais.

