Governador Fábio Mitidieri assina termo de posse de 54 novos contadores

O governador Fábio Mitidieri assinou nesta segunda-feira (03), a posse dos 54 novos contadores do Estado, classificados mediante concurso realizado em setembro de 2023. Este é o primeiro concurso para contador realizado pela administração estadual.

A solenidade aconteceu no auditório do Museu da Gente Sergipana, em Aracaju. Ao todo, foram 54 vagas, sendo 39 para ampla concorrência, dez para pessoas com deficiência (PcD) e cinco para afrodescendentes.

“Hoje é um dia importante e histórico, porque é o primeiro concurso para contadores de Sergipe. A posse dos 54 contadores atenderá toda a estrutura do Estado. Esses profissionais trabalharão no fortalecimento das nossas Secretarias, para que possamos prestar um serviço cada vez melhor à sociedade”, disse o governador.

Os novos contadores integram o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos (PCCV), iniciativa em fase de recuperação e estruturação, pela qual o Governo do Estado vem priorizando e dando atenção às carreiras gerais. “Esse é um dia para comemorar. Havia uma necessidade do Estado extremamente significativa. São profissionais que ajudarão a compor a estrutura de Departamentos Administrativos Financeiros, nas diversas Secretarias. Então, formam uma rede importante”, declarou a secretária de Estado da Administração, Lucivanda Nunes.

O presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Ionas Mariano, desejou boas-vindas aos novos profissionais. “Quero agradecer a oportunidade de estar aqui e abraçar os colegas. A importância desses profissionais em todas as esferas do governo é ímpar. Nos colocamos à disposição dos 54 empossados no dia de hoje”, ressaltou.

A contadora Rafaella Souza comentou que o concurso foi muito esperado pela categoria. “Estou muito feliz representando a classe contábil neste concurso, que é o primeiro da área. É uma realização pessoal chegar até aqui e fazer parte do quadro de servidores. Espero colaborar com o crescimento do nosso Estado”, declarou, após assinar o termo de posse.

Novos contadores

Esse foi o primeiro concurso realizado para a área de contabilidade em Sergipe depois da Constituição de 1988. O certame registrou 1.302 inscrições e teve a efetiva participação de 853 candidatos. A publicação do edital ocorreu em junho de 2023 e a homologação do concurso em de 2024.

Os novos profissionais atuarão em diversas pastas da administração estadual, executando atividades ligadas ao fornecimento de informações contábeis e de relatórios em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, visando subsidiar a tomada de decisões por parte dos gestores públicos e do Governo do Estado.

Concursos

A realização dos concursos está entre as ações do Governo de Sergipe para democratização do acesso ao serviço público e para estruturação das carreiras do Estado em prol da melhoria da assistência aos cidadãos.

Atualmente, o Governo do Estado gerencia 18 concursos públicos. Seis estão homologados: Sead, Cogerp, PGE, auditor da Sefaz, agentes e escrivães da Polícia Civil, e Emdagro. Oito estão em andamento: Adema, Agrese, Fundação Renascer, SES, Gestor Governamental; e estão aguardando autorização governamental Seasic, Seduc e Polícia Militar de Sergipe. E quatro ainda estão em vigência: Polícia Penal, Policiais Militares, polícia técnica do Cogerp e Delegado de Polícia.

Foto: André Moreira