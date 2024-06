GOVERNADOR FÁBIO MITIDIERI AUTORIZA A REFORMA DO DER/SE EM ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DA AUTARQUIA

Em comemoração aos 75 anos do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), o governador Fábio Mitidieri assinou nesta quinta-feira, 6, a autorização para elaboração do projeto de reforma dos três prédios que compõem a autarquia, em Aracaju. A obra terá o investimento de R$ 302.188,99. A ordem de serviço foi dada após celebração da missa em Ação de Graças, ministrada pelo padre Marcelo Conceição.

Nesta quinta-feira, 6, o DER completa 75 de serviços dedicados ao desenvolvimento e manutenção da infraestrutura rodoviária de Sergipe. A autarquia é responsável por 2.500 quilômetros da malha rodoviária no estado. “O DER tem uma função fantástica. Muito mais do que olhar para ele e ver rodovias, estamos falando de um órgão que traz desenvolvimento para o estado. Tenho a tranquilidade de saber que conto com o presidente Anderson e sua equipe muito bem organizada e administrada, para tocar esses trabalhos. Parabéns a todos, que venham mais 75 anos de muito desenvolvimento”, felicitou o governador.

Surpreendida pela organização do evento, a servidora Ailde Ramos, lotada na Diretoria de Planejamento Rodoviário e Faixa de Domínio (Diplaf), recebeu homenagem por ser a funcionária mais antiga. “Comecei a trabalhar no DER em 16 de maio de 1978. Eu não esperava por isso hoje. Estou emocionada. Ainda mais por esta placa ter sido entregue pelas mãos do governador Mitidieri, que é um homem simpático e muito educado. Obrigada a todos”, expressou.

Também emocionado, o diretor-presidente da autarquia, Anderson das Neves, relembrou que o DER/SE nasceu em 6 de junho de 1949. “Hoje completamos 75 anos. É um órgão que já abriu fronteiras, estradas, rodovias, deu e ainda dá acesso à população. Faz a implantação, recuperação, conservação e manutenção das nossas rodovias. É muito gratificante saber que estamos contribuindo para a qualidade de vida da população e mobilidade urbana”, declarou.

Atuação relevante

O DER/SE é uma autarquia vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbi). Ao longo de 75 anos, atua na execução de projetos importantes, a exemplo da ponte Construtor João Alves, que liga Aracaju ao município da Barra dos Coqueiros; ponte Joel Silveira, que liga o bairro Mosqueiro ao município Itaporanga D’Ajuda; e a ponte Gilberto Amado, que liga os municípios de Estância a Indiaroba.

Entre outros feitos significativos, estão a implementação de projetos de ampliação e modernização das rodovias, a construção de novas estradas, instalação de sistemas de segurança e a melhoria das condições de tráfego. Uma das atribuições do DER é a gestão e operação do tráfego rodoviário. Por meio do monitoramento constante das estradas, o órgão identifica áreas de risco, promove a sinalização adequada e implementa medidas de segurança para prevenir acidentes.

Recentemente, foi criado o Centro de Controle Operacional (CCO) e instaladas 22 câmeras de alto alcance, com o objetivo de contribuir com a fiscalização da malha viária e a segurança da população. Essa iniciativa proporciona intervenções em pistas com maior pontualidade e assertividade.